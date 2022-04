TCL C735, C835 en C935 lcd tv’s ondersteunen HomeKit en AirPlay 2

Afgelopen week kondigde TCL drie nieuwe lcd led tv-series voor 2022 aan, waaronder de C735, C835 en C935 series. Tegenover FlatpanelsHD laat het Chinese bedrijf nu weten dat naast de reeds aangekondigde functies ook AirPlay 2 en Apple HomeKit door deze modellen ondersteund worden.

Met AirPlay 2 is het mogelijk om video’s, foto’s en muziek vanaf je iOS-apparaat of Mac draadloos naar een televisie te streamen. Met Apple HomeKit is het mogelijk om diverse functies van de televisie te bedienen middels spraak (Siri) en scenario’s. Naast HomeKit en AirPlay 2 ondersteunen de televisies van TCL Google TV met Google Assistant en Chromecast.

In 2022 voegt TCL vier nieuwe modellen toe aan haar reeks C-series modellen: de C93 en C83 met miniled en quantum dots (QLED) en de C73 en de C63 zonder miniled maar wel met QLED.