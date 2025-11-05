In de camera

De eenvoudigste manier om in de camcorder, videofilmende hybride systeemcamera of smartphones zwartwit op te nemen is het gebruik van LUT’s. Deze Look Up Tables leggen als het ware een monochroom kleurpatroon over het opgenomen beeld heen. Vaak registreren dergelijk LUT’s niet alleen zwart, wit en grijs maar bieden zij ook nog eens specifieke (analoge) filmeigenschappen zoals korrel, harde of juist zachte werking, nadruk op de schaduwen of juist de hoge lichten, weergave van details en huidtinten. Het laten bestaan van een enkele kleur binnen het zwartwit-beeld kan een extra filmisch effect aanbrengen.

Van belang is om de te bewerken videoclip zo neutraal mogelijk te belichten. Laat de rest van de klus over aan de zwartwit-LUT. Er zijn verschillende LUT’s, met elk zo hun specifieke filmische eigenschappen verkrijgbaar. Ook het nostalgische Sepia behoort tot de mogelijkheden.

LUT’s zitten regelmatig al standaard in een videocamera. Ze zijn ook los te koop als stock-LUT’s en apps. En je kunt ze tevens zelf op eigen smaak aanmaken. Bijvoorbeeld bij Panasonic. Een tweede optie is het gebruik van filmemulaties. Deze maken een bepaalde filmische look zoals analoge zwartwit-film aan. Deze zijn echter minder veelzijdig als een LUT.