Xiaomi lanceert betaalbare tablet Redmi Pad SE voor 199 euro

De nieuwe Xiaomi Redmi Pad SE combineert volgens het bedrijf gemak met een praktisch en stijlvol design. De tablet is dan ook ontworpen om zowel op het werk als privé te gebruiken. Aan boord vinden we een 11-inch FHD+ lcd-scherm met een beeldverhouding van 16:10 en een helderheid van 400 nits. De resolutie van het scherm bedraagt 1.920 bij 1.200 pixels. Het scherm heeft een verversingssnelheid van maximaal 90Hz.

De Xiaomi Redmi Pad SE heeft een Qualcomm Snapdragon 680 aan boord met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Er zijn ook configuraties met meer geheugen, maar die komen niet naar ons land toe. Aan boord vinden we vier luidsprekers met ondersteuning voor Dolby Atmos en Hi-Res Audio om de entertainment-ervaring een boost te geven. De tablet moet je volgens Xiaomi ook kunnen gebruiken als een soort e-reader dankzij Reading Mode 3.0, een speciale Classic- en Paper-modus voor optimaal leescomfort.

De tablet is uitgerust met een aluminium behuizing, batterij van 8.000 mAh met 10W opladen, usb-type-c, bluetooth 5.0, een hoofdcamera van acht megapixel aan de achterkant en een selfiecamera van vijf megapixel aan de voorkant. We vinden Android 13 aan boord met de softwareschil MIUI Pad 14. Het updatebeleid is ons niet bekend, maar maar bij een dergelijke betaalbare tablet moet je daar niet teveel van verwachten.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Redmi Pad SE met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen is vanaf 25 augustus verkrijgbaar voor 199 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren lavendel paars, grafiet grijs en mintgroen.

