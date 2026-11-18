Xiaomi heeft de nieuwe Xiaomi 18 Pro en Xiaomi 18 Pro Max aangekondigd. De twee nieuwe topmodellen onderscheiden zich met een tweede scherm op de achterkant, een Leica-camerasysteem met twee 200MP-sensoren en de nieuwste Snapdragon-processors van Qualcomm. De opvallendste vernieuwing is de Back Display op de achterzijde. Dit scherm kan onder meer worden gebruikt als zoeker voor selfies en vlogs met de hoofdcamera. Ook toont het meldingen en informatie, zoals navigatie en QR-codes. Video opnemen kan in maximaal 8K met 30fps. Het camerasysteem bestaat uit een 200MP-hoofdcamera met Leica Summilux-lens en een 200MP-periscoopcamera met optische zoom van 75 tot 150mm. Daarnaast ondersteunt de serie 4K-video met 120fps in Dolby Vision. Beide toestellen krijgen een nieuwe Snapdragon 8 Elite-chip, waarbij de Pro Max de krachtigere Extreme-uitvoering krijgt. Ook introduceert Xiaomi Privacy Display, een technologie die de kijkhoek van het scherm beperkt om meekijken vanaf de zijkant tegen te gaan.

Belangrijkste specificaties

Xiaomi 18 Pro : 6,4-inch scherm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 en 6.000mAh-batterij.

6,4-inch scherm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 en 6.000mAh-batterij. Xiaomi 18 Pro Max : 6,9-inch scherm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 en 7.050mAh-batterij.

6,9-inch scherm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 en 7.050mAh-batterij. Leica Dual-200MP-camerasysteem.

200MP-hoofdcamera en 200MP-periscoopcamera.

Back Display op de achterzijde.

LTPO-verversingssnelheid van 1 tot 120Hz.

Privacy Display met beperkte kijkhoek.

4K-video met 120fps en Dolby Vision.

Tot 100W bedraad en 50W draadloos opladen.

Prijzen en beschikbaarheid

Beide telefoons zijn per direct beschikbaar via mi.com in de kleuren Black, White, Cosmic Blue en Velvet Red.