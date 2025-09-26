Xiaomi 17 Pro-smartphones bieden een tweede display achterop

Xiaomi heeft zijn nieuwe vlaggenschepen onthuld: de Xiaomi 17, 17 Pro en 17 Pro Max. Het Chinese merk steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken en richt zijn pijlen direct op Apple. Dit blijkt niet alleen uit de naamgeving – Xiaomi slaat bewust nummer 16 over om in de pas te lopen met de iPhone 17 – maar ook uit de introductie van een Pro- en Pro Max-model, een duidelijke knipoog naar toestellen uit Cupertino. Kun je het merk moeilijk kwalijk nemen, maar dat neemt niet weg dat je er wat van mag zeggen.

Xiaomi 17 Pro-modellen met tweede scherm

Wat de Pro-modellen echter uniek maakt, is de toevoeging van een tweede kleurenscherm op de achterkant. Dit scherm, dat de camera’s omringt, biedt praktische functies die we vooral kennen van vouwtelefoons. Je kunt het display gebruiken als zoeker om selfies te maken met de hoofdcamera’s, belangrijke widgets met bijvoorbeeld reisinformatie tonen of snel je muziek bedienen. Ook is er een optionele case die de telefoon extra knoppen geeft en daarmee omtovert tot een retrohandheld.

Onder de motorkap zit de gloednieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset (net zoals bij de OnePlus 15). Het camerasysteem is ontwikkeld in samenwerking met Leica, zoals bij de recent gelanceerde 15T-serie eveneens het geval is, en bestaat uit een drievoudige vijftig megapixelopstelling. Vooral de batterijcapaciteit valt op: de standaard 17 heeft een batterij met een vermogen van 7.000 mAh, terwijl de Pro Max zelfs over 7.500 mAh beschikt. Met ondersteuning voor 100 W snelladen zijn de telefoons bovendien in een mum van tijd vol.

De Xiaomi 17-serie wordt eind september eerst in China gelanceerd, met prijzen die omgerekend starten rond de 600 euro voor het basismodel. De Europese introductie vindt waarschijnlijk rond het Mobile World Congress in februari plaats. Tot die tijd zullen we dus even moeten wachten wat Xiaomi precies voor ons in petto heeft.