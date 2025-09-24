De Xiaomi 15T Series beschikt over een drievoudig camerasysteem dat het in samenwerking met Leica ontwikkelde. Beide smartphones hebben een hoofdcamera, een ultragroothoeklens en een telelens, maar de Pro ruilt de laatste in voor een 5x Pro-variant. Verder werken ze onder allerlei lichtomstandigheden en met verscheidende brandpuntafstanden. De Xiaomi 15T Pro gaat van 15 tot 230 millimeter, terwijl de reguliere versie een bereik van 92 mm biedt.

Foto’s maken met de Xiaomi 15T Series

Het kloppende hart van de vijftig megapixelhoofdcamera is de optische lens, genaamd Leica Summilux. Die heeft een diafragma van ƒ/1,7 op de basisversie en een diafragma van ƒ/1,62 op de Pro-variant. De Pro gaat qua kleur en detail een stapje verder met de Light Fusion 900-sensor, die met een dynamisch bereik de duidelijkheid en toon nauwkeurigheid moet verbeteren.

Met de Leica 5x Pro-lens kun je tot vijf keer optisch inzoomen en tot tien keer digitaal. Dan heb je ook nog de Ultra Zoom, die tot twintig keer gaat. Beide toestellen beschikken daarnaast over een 32 MP-frontcamera voor selfies en videogesprekken.

In de basis worden de foto’s bijgestaan door het computationele fotografieplatform van het merk, namelijk Xiaomi AISP 2.0. Met functies zoals PortraitLM 2.0 en ColorLM 2.0 wil het de diepteweergave, het dynamisch bereik en de kleurnauwkeurigheid verbeteren. Dat moet een natuurlijk resultaat opleveren, waardoor nabewerking nauwelijks nodig is.

Dit is vooral handig voor Master Portrait, dat voortbouwt op de portretmogelijkheden van de vorige generatie en nieuwe bokeh-effecten voor achtergrondlicht introduceert, zoals Wide en Bubbles. Ondertussen kun je ook de diafragma-effecten en brandpuntsafstand afzonderlijk aanpassen. Voor spontane momenten is er de Leica Street Photography-modus, waarmee je vanuit het vergrendelscherm foto’s maakt. Deze modus biedt toegang tot de brandpuntsafstanden 28, 35, 50 en 75 mm, en exclusief voor de Xiaomi 15T Pro tevens 135 mm voor close-ups.

Qua videografie mag je rekenen op 4K-, 30fps- en HDR10+-opnamen met alle lenzen, zodat kleuren en contrast overal consistent blijven. De Xiaomi 15T Pro biedt daarnaast ondersteuning aan voor 4K en 120fps op de hoofdcamera.

Groot scherm, hoge resolutie

De Xiaomi 15T Series is uitgerust met een 6,83-inch scherm met een resolutie van 2.772 bij 1.280. Dankzij een maximale helderheid van 3.200 nits is het scherm in de praktijk goed afleesbaar, zelfs in fel zonlicht.

Ook hier bestaan verschillen tussen de Pro- en de standaardversie. De Xiaomi 15T Pro heeft dunne schermranden van 1,5 mm en een maximale verversingssnelheid van 144 Hz, voor een vloeiende weergave. Voor oogcomfort maakt dit model gebruik van DC-dimming om flikkering te verminderen.

De standaard Xiaomi 15T heeft een verversingssnelheid tot 120 Hz en dat resulteert eveneens in soepel scrollen (veel mensen zien het verschil niet). Ter bescherming van de ogen is dit toestel voorzien van 3840Hz PWM-dimming; dat is effectief tegen schermflikkering bij lage helderheid en daardoor comfortabeler bij gebruik in het donker.

Plat frame

De smartphones hebben een ontwerp met een plat frame en licht afgeronde randen voor een betere grip. De achterkant is gemaakt van glasvezel. Voor duurzaamheid is het scherm beschermd door Corning Gorilla Glass 7i, voor een verbeterde krasbestendigheid ten opzichte van het vorige model.

Beide toestellen hebben een IP68-certificering, wat betekent dat ze stofbestendig zijn en onderdompeling in zoet water tot een diepte van drie meter overleven. Het voornaamste verschil in materiaal zit in het frame: de Xiaomi 15T Pro gebruikt een 6M13-aluminiumlegering voor extra structurele stevigheid (en daar beschikt de 15T niet over). De Pro-versie is beschikbaar in de kleuren Zwart, Grijs en Mocha Gold. De standaard 15T in Zwart, Grijs en Rose Gold.

Onder de motorkap

Beide modellen zijn bovendien uitgerust met een 5500mAh-batterij. Volgens de specificaties behoudt die na 1.600 oplaadcycli nog tachtig procent van de capaciteit. De oplaadsnelheden verschillen per model. De Xiaomi 15T Pro ondersteunt 90 W bedraad opladen en 50 W draadloos opladen. De standaard Xiaomi 15T laadt bedraad op met 67 W. In allebei de gevallen dus redelijk snel.

Qua prestaties wordt de Xiaomi 15T Pro aangedreven door een MediaTek Dimensity 9400+ (3nm), terwijl de Xiaomi 15T een MediaTek Dimensity 8400-Ultra heeft. Om oververhitting tegen te gaan, maken beide telefoons gebruik van het Xiaomi 3D IceLoop-systeem. Dit koelsysteem is ontworpen om warmte actief af te voeren van de processor en te verspreiden over het oppervlak van het toestel.

Xiaomi Offline Communication

De Xiaomi 15T-serie introduceert verder Xiaomi Offline Communication: een functie die directe spraakcommunicatie tussen twee 15T-toestellen mogelijk maakt, zonder tussenkomst van een mobiel netwerk of wifi. De maximale afstand is 1,9 km voor de 15T Pro en 1,3 km voor de standaard 15T. Dat lijkt een beetje op standaard walkietalkiefunctionaliteit, die, afhankelijk van het model en de locatie, een zendvermogen van één tot tien kilometer heeft. De vraag is nu in hoeverre obstakels, gebouwen en andere objecten invloed op dat vermogen hebben.

Op softwaregebied draaien de toestellen op Xiaomi HyperOS 3, bovenop Android 16. De Pro krijgt daarna vijf Android-upgrades en zes jaar aan beveiligingsupdates, terwijl de gewone versie het moet doen met vier jaar aan upgrades en zes jaar aan updates. Deze versie van het besturingssysteem brengt functionele aanpassingen met zich mee, zoals snellere appstarts en een vernieuwde interface voor onder andere het vergrendelscherm en de notificaties. Daarnaast is Xiaomi HyperAI geïntegreerd voor systeembrede taken en een betere samenwerking en synchronisatie tussen verschillende apparaten.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 15T Pro wordt geleverd in de kleuren Zwart, Grijs en Mocha Gold. Er zijn drie verschillende configuraties beschikbaar (12GB + 256GB / 12GB + 512GB / 12GB + 1TB), met een vanafprijs van 799,99. De standaard Xiaomi 15T is verkrijgbaar in Zwart, Grijs en Rose Gold. Dit model komt in twee varianten (12GB + 256GB / 12GB + 512GB) en heeft een startprijs van 649,99 euro. Er is een introductieactie die loopt van 24 september tot en met 31 oktober 2025. Als je dan een toestel koopt, ontvang je een Xiaomi Pad 7 en andere extra’s met een totale waarde tot 658 euro cadeau. De toestellen zijn nu te bestellen.

Nieuwe tablets

Xiaomi introduceert tot slot de nieuwe Redmi Pad 2 Pro Series, tablets die ontworpen zijn voor “een meeslepende entertainmentervaring”. Het apparaat beschikt over een groot 12,1-inch 2,5K-scherm met een soepele 120Hz-verversingssnelheid en vier speakers met Dolby Atmos. De tablet wordt aangedreven door een Snapdragon 7s Gen 4-processor en is uitgerust met een grote batterij met een vermogen van 12.000 mAh, die snel oplaadt en ook als powerbank kan fungeren. Dankzij Xiaomi HyperOS werkt de tablet naadloos samen met andere Xiaomi-apparaten, en de functionaliteit kan worden uitgebreid met een los verkrijgbare pen en toetsenbord. De Redmi Pad 2 Pro is verkrijgbaar vanaf 299,90 euro, terwijl de 5g-versie begint bij 379,90 euro, met een speciale introductiepromotie bij aankoop via de officiële website. De tablets zijn verkrijgbaar in de configuraties 6 + 128 GB en 8 + 256 GB.