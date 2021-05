WhatsApp lijkt zich steeds meer te richten op mensen die de dienst op meerdere apparaten en nu ook met meerdere nummers willen gebruiken. Het lijkt er namelijk op dat je binnenkort je chats kunt overhevelen naar een nieuw nummer, zodat je niet alles kwijt bent wanneer je een ander nummer krijgt.

Nieuwe functie voor WhatsApp?

Op dit moment is het zo dat wanneer je een back-up wil terughalen van opgeslagen chats, je hetzelfde geregistreerde nummer moet gebruiken. Ook moet het besturingssysteem hetzelfde zijn. De berichtendienst test momenteel de functie waarmee je chats migreert van Android naar iOS, en straks hoeft een ander nummer dus ook geen obstakel meer te zijn.

Dat blijkt uit gegevens die de website WABetaInfo gedeeld heeft. Die website deelt vaak vroegtijdig nieuws over de berichtendienst, door lekker rond te graven in de bètaversies van de app. De nieuwe functionaliteit is gespot is een versie die al beschikt over de tool waarmee je van Android naar iOS overstapt. Eén van de aangereikte opties is dat je je chats ook naar een ander nummer kunt overbrengen.

Op de screenshot is ook te zien dat die stap niet altijd uitgevoerd kan worden. Dat kan alleen op het moment dat je al bent begonnen met het overstapproces. Naast je chats, worden ook je mediabestanden overgeplaatst. WABetaInfo laat weten dat de functie nu dus getest wordt; wanneer die officieel voor iedereen beschikbaar is, is helaas nog niet bekend.