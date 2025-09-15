Nieuws Mobile Android Smartphones

Sony brengt Xperia 10 VII uit met nieuw design

15 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Sony Xperia 10 VII

De geruchten gingen al een tijdje rond dat Sony helemaal zou stoppen op de smartphonemarkt. Niet dus, want het merk brengt nu de Xperia 10 VII uit.

Xperia 10 VII Sony

De Sony Xperia 10 VII zal mensen aanspreken die graag een kleinere smartphone in handen willen hebben, want dit toestel beschikt over een scherm van 6,1-inch. Het is ook gedaan met die afwijkende beeldverhouding van veel Sony-toestellen. Geen 21:9, maar dit keer 19.5:9 wat de ervaring bij scrollen en internetten ten goede moet komen. Het gaat hier om een oled-scherm van 2.340 bij 1.080 pixels met een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de Snapdragon 6 Gen 3 met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen dat uitbreidbaar is tot 2 TB middels een micro-sd-kaart. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh.

De camera is bij Sony altijd erg belangrijk en Sony heeft de sensoren vergroot om meer licht op te vangen. Aan boord van de Sony Xperia 10 VII vinden we een hoofdcamera van 50 megapixel met een Exmor RS-sensor (f/1.9, 24mm), een ultragroothoekcamera van dertien megapixel (f/2.4, 16 mm) en een selfiecamera van acht megapixel (f/2.0, 26mm). De cameramodule ziet er dit keer echt anders uit, want het toestel heeft een nieuw design met camerabalk over de gehele breedte. Opvallend is verder het lichte gewicht van het toestel (168 gram). Toch is wellicht het meest opvallende het updatebeleid. Sony kreeg altijd flink kritiek omdat het zelfs voor de meest dure smartphones slechts twee of drie jaar in stand bleef houden. Niet van dat alles meer, want dit toestel krijgt zes jaar beveiligingsupdates waarvan vier grote OS-versies. Eindelijk!

Prijs en beschikbaarheid

​De Sony Xperia 10 VII is vanaf september verkrijgbaar voor 449 euro in de kleuren wit, turquoise en zwart. Je krijgt nu tijdelijk bij je pre-order een gratis Sony WH‑CH520 draadloze koptelefoon cadeau.

