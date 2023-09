Bescherm hem met een hoesje

Goed, dan ben je dus zover dat je toestel optimaal fungeert, maar dan laat je hem vallen. Mogelijk overleeft die een klap hier en daar, maar waarom zou je het daarop gokken? Je doet er altijd goed aan te investeren in een fijn hoesje. Soms is dat stom, aangezien het design of de kleur mogelijk een grote rol speelde in je keuze voor dit toestel. Maar zodra de buitenkant kapotgaat, dan ben je nog verder van huis. Wil je lang met je smartphone doen, dan is zo’n hoesje dus eigenlijk een must.

Daarnaast kun je ook een screen protector overwegen. Dit is een extra laag voor op het scherm, zodat het minder snel krassen en andere beschadigingen oploopt. Je hebt dan de keuze uit plastic of glazen varianten, die allebei hun voor- en nadelen hebben. Plastic gaat lang mee, maar kan het zicht op het scherm verpesten wanneer er teveel krassen op zitten. Ondertussen moet je de glazen beschermlaag vervangen wanneer daar een scheur in zit. Laat je vooral informeren door een expert op dit gebied.