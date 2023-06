Shokz lanceert OpenFit: draadloze earbuds met open-ear ontwerp

Je kent Shokz (voorheen Aftershokz) van de bone conduction koptelefoons. Deze rusten niet in je oren, maar juist ervoor op je jukbeenderen. Via trillingen wordt het geluid via je botten naar het slakkenhuis in je binnenoor gebracht. Zo hoor je niet alleen de muziek, maar ook alles van je omgeving. De nieuwe Shokz OpenFit werken niet via deze methode, maar laten je wel de omgeving horen zodat je veilig kunt sporten.

De Shokz OpenFit zijn ontworpen voor sporters en zijn compact, ultralicht en volledig draadloos. Het wordt niet in de oren gedragen, maar juist op de oren middels een oorhaak. Je oren zijn daardoor niet geblokkeerd, waardoor je kunt telefoneren of muziek luisteren en ondertussen nog volledig bewust bent van je omgeving. Dat is wel zo veilig tijdens het hardlopen.

DirectPitch

De meeslepende audio-ervaring wordt ondersteund door DirectPitch. Zo krijg je heldere hoge tonen en diepe bassen. Het geluid wordt middels DirectPitch geoptimaliseerd op basis van de afstand en de hoek tussen de geluidsbron en het menselijk oor. Dit moet zorgen voor een geheel nieuwe geluidservaring zonder oordopjes die je oren blokkeren.

De oortjes zijn verder uitgerust met AI-technologie voor ruisonderdrukking bij gespreksoproepen. De batterijduur is 7 uur op een enkele lading, maar dankzij de oplaadcase kun je tot 28 uur muziek luisteren.

Shokz OpenFit – Prijs en beschikbaarheid

De Shokz OpenFit zijn vanaf 6 juli verkrijgbaar voor 199 euro.