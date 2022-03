Samsung komt met Galaxy Chromebook 2 360 voor leren en studeren

De nieuwe Galaxy Chromebook 2 360 is een echte convertible. Je kunt het scherm volledig omdraaien om van de laptopstand een tablet te maken en alles daar tussenin. Deze Chromebook is dan ook uitgerust met een touchscreen en kun je ook gewoon op schoot nemen om als tablet te gebruiken.

Volgens Samsung is deze Chromebook ontworpen voor leerervaringen. Het moet leren en studeren ondersteunen, ook op afstand. Dit model is volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant dan ook uitgerust met grotere toetsen en een touchpad. En het toetsenbord is morsbestendig, dus een keer per ongeluk iets laten vallen is niet zo erg.

De Samsung Galaxy Chromebook 2 360 beschikt over een ips lcd-scherm van 12,4-inch met een vrij hoge resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels. De processor lijkt geen hoogvlieger te zijn met een Intel Celeron N4500, maar is voor een Chromebook wellicht snel genoeg. Qua werkgeheugen en opslaggeheugen moet je denken aan respectievelijk 4 GB en 64 GB. Dit model is voorzien van een webcam van acht megapixel die tevens als camera kan dienen. De batterij heeft een capaciteit van 45,5Wh. De Chromebook ondersteunt ook wifi 6 en draait uiteraard op Chrome OS.

Prijs en beschikbaarheid

Samsung heeft geen prijs en lanceringsdatum bekendgemaakt. Op de site van de Mediamarkt kun je de nieuwe Chromebook echter al vooruitbestellen voor 529 euro. De nieuwe Chromebook zou op 4 april moeten lanceren volgens de winkel.

