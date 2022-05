Realme lanceert goedkope tablet ‘Pad Mini’ in de Benelux

Begin april werd dit nieuwe model al aangekondigd voor de Aziatische markt, maar nu komt de tablet ook naar ons toe. De nieuwe tablet is al verkrijgbaar op de Europese website van Realme. Daar wordt aangegeven dat de Realme Pad Mini wordt verstuurd naar slechts een aantal Europese landen, waaronder België en Nederland. De nieuwe tablet is verkrijgbaar in drie verschillende configuraties.

De Realme Pad Mini is een kleine tablet en komt met een lcd-scherm van 8,7-inch met een resolutie van 1.340 bij 880 pixels. De tablet kan blauw licht reduceren en beschikt ook over een speciale leesmodus, waarbij je de tablet als een e-reader kunt gebruiken. De batterij heeft een capaciteit van 6.400 mAh. Volgens de fabrikant kun je hier 15.8 uur continue video op kijken. Opladen kan met een snelheid van 18W. De tablet is uitgerust met een camera van acht megapixel aan de achterkant. Voorop vinden we een selfiecamera van vijf megapixel.

De tablet draait op een Unisoc T616-processor. Er is een variant met 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslaggeheugen en een variant met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. Dit laatste model is ook verkrijgbaar als een lte-model. Daar kan je dus een simkaart in plaatsen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB. Volgens Realme heeft de Pad Mini een ‘Ultra-Slim design’ met een dikte van 7,6 mm. De tablet beschikt over een metalen behuizing en weegt 372 gram. Het besturingssysteem is Android 11 met de softwareschil Realme UI.

Prijs en beschikbaarheid

De Realme Pad Mini is per direct verkrijgbaar via de website van Realme. Verzenden duurt één tot drie werkdagen. Je kunt kiezen uit de kleuren grijs of blauw.

Wifi 3GB+32GB: 179,99 euro

Wifi 4GB+64GB: 199.99 euro

LTE 4GB+64GB: 229.99 euro

