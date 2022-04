Realme komt met laagdrempelige tablet Realme Pad Mini

Het Chinese merk Realme komt met een budgettablet genaamd Realme Pad Mini. Het merk, normaliter bekend van smartphones, heeft de tablet ontwikkeld met het besturingssysteem Android 11 en het apparaat meet 8,5 inch.

Hoewel Realme bekendstaat om zijn telefoons, is Realme Pad Mini niet de eerste tablet van het merk. Het kwam eind 2021 met de Realme Pad. Dit is dus een kleinere variant van 8,7 inch (ten opzichte van 10,4 inch) met een resolutie van 1340 x 800 pixels. Zijn gewicht is 370 gram. De tablet heeft standaard wifi en Bluetooth 5.0, maar is er ook in een variant met 4G-ondersteuning.

Realme Pad Mini

Er is een model met 3GB werkgeheugen gecombineerd met 34GB opgeslaggeheugen en een model met 4GB werkgeheugen gecombineerd met 64GB opslaggeheugen. Meer opslag is mogelijk, want het apparaat kan worden uitgerust met een microSD-kaart van maximaal 1 Terabyte. De processor is een Unisoc T616, die ongeveer vergelijkbare kracht heeft als de Snapdragon 665.

Qua camera’s komt de tablet niet heel goed beslagen ten ijs, maar meestal zijn de betere camera’s meer voor smartphones. Met de achtercamera van 8 megapixel en de selfiecamera van 5 megapixel kun je waarschijnlijk wel acceptabele foto’s maken, al valt of staat dat met de software die Realme heeft ontwikkeld voor de fotografie-opties.

Budgettablet van Realme

Op dit moment is hij in Azië aangekondigd en omgerekend ben je er ongeveer 180 euro aan kwijt. Of hij ook de oversteek maakt naar het Westen is nog onbekend, al kwam de gewone Realme Pad wel uit in Nederland. Realme heeft sowieso nog niet heel lang voet aan de grond in ons land: eind 2020 verschenen de eerste smartphones van het merk in Nederland. Realme valt onder de paraplu van BBK Electronics, dat ook aan het hoofd staat van Oppo.

Op 5 april verschijnt Realme Pad Mini in de Filipijnen.