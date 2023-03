De nieuwe Realme GT3 is volledig opgeladen binnen tien minuten

Realme is nauw verbonden met Oppo en het nieuwe GT3-toestel van Realme beschikt dan ook over SUPERVOOC, de snellaadtechnologie van Oppo. De Realme GT3 kun je volledig opladen van 0 tot 100 procent met 240W SUPERVOOC in 9 minuten en 30 seconden. De vrees is altijd dat je batterij heel snel slijt met dergelijke snelheden. Volgens de fabrikant is dat hier niet het geval. De batterij moet nog altijd 80 procent capaciteit hebben na 1600 oplaadbeurten.

Verder heeft de smartphone ook veel te bieden. Zo vinden we een 6,74″-scherm aan boord met een verversingssnelheid van 144 Hz en de snelle Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor. Uniek is de achterkant van dit toestel. Daar vinden we een rechthoekig ledlampje naast de metalen cameramodule. Deze kan verschillende kleuren weergeven en deze kleuren kun je verbinden met een bepaalde actie. Denk aan een wit lampje voor oproepen, groen lampje voor meldingen of een rood lampje voor de fototimer. Het is een extra manier om op de hoogte gebracht te worden van notificaties.

Internationale release voor Realme GT3

Verder is er nog niet heel veel bekend over het toestel, maar de Realme GT3 lijkt veel op de GT Neo 5 van Realme die in China is uitgebracht. Daar verschenen echter diverse varianten van en daarom kunnen we je nog niet alle specificaties omtrent dit toestel geven. De Realme GT3 krijgt een internationale release, maar over prijzen en beschikbaarheid in Nederland en België is nog niets bekend. Meer informatie kun je vinden op de website van Realme.