OPPO A7 Pro 5G combineert 50MP-camera’s met groot AMOLED-scherm

OPPO heeft de A7 Pro 5G aangekondigd, een nieuwe smartphone in de A-serie die fotografie, accuduur en langdurige prestaties combineert. Het toestel beschikt over een 50MP-hoofdcamera, een 50MP-ultragroothoekselfiecamera en een 6,57-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De selfiecamera heeft een beeldhoek van 100 graden en past met AI Auto Wide-Angle Switch automatisch het kader aan op basis van het aantal mensen in beeld. Ook biedt de smartphone verschillende AI-functies voor fotobewerking, waaronder AI Portrait Glow, AI Popout en AI Remix Collage. De verbeterde 1/2-inch sensor van de hoofdcamera vangt volgens OPPO 70 procent meer licht op dan die van de vorige generatie. Voor netwerkverbindingen maakt de A7 Pro 5G gebruik van de NetworkBoost Chip S1 en AI LinkBoost 4.0. De combinatie moet de signaalontvangst verbeteren bij een zwakke verbinding. AI GameBoost 3.0 en een vaporchamberkoeling van 4.300 mm² zijn gericht op stabiele prestaties tijdens het gamen. Het toestel draait op ColorOS en beschikt over Extended Use Care 2.0 en ColorOS Smoothness Boost, technologieën die de prestaties op langere termijn moeten ondersteunen. OPPO meldt dat de smartphone is getest op vijf jaar soepel gebruik. Daarnaast heeft het toestel een IP69K-classificatie en schokbestendigheid van militaire kwaliteit. Het 6,57-inch FHD+-AMOLED-scherm biedt een resolutie in FHD+-formaat, een verversingssnelheid van 120 Hz en een maximale helderheid van 1.400 nits. De behuizing is verkrijgbaar in Shine Titanium en Surfing Blue, waarbij de blauwe uitvoering een driedimensionale golfstructuur op de achterzijde heeft.

Belangrijkste specificaties

Camera achterzijde: 50MP-hoofdcamera met 1/2-inch CMOS-sensor.

Selfiecamera: 50MP-ultragroothoekcamera, beeldhoek van 100 graden.

Scherm: 6,57-inch FHD+ AMOLED, 120 Hz, maximaal 1.400 nits.

Netwerk: 5G, NetworkBoost Chip S1 en AI LinkBoost 4.0.

Koeling: Glacier VC Vapor Chamber van 4.300 mm.

Softwarefuncties: AI Portrait Glow, AI Popout, AI Remix Collage en Extended Use Care 2.0.

Bescherming: IP69K en schokbestendigheid van militaire kwaliteit.

Batterij: 7.400 mAh ( De werkelijke batterijcapaciteit kan variëren afhankelijk van de lokale marktomstandigheden).

Prijs en beschikbaarheid

De OPPO A7 Pro 5G (6 GB + 256 GB) is vanaf 9 oktober te koop in Nederland in de OPPO e-store en via diverse retailers voor €499,-