OnePlus brengt goedkope Pad Lite tablet uit

De nieuwe OnePlus Pad Lite beschikt over een 11-inch scherm met ondersteuning voor 1 miljard kleuren. Het lcd-scherm heeft een HD-resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels. Samen met het quad-speakersysteem met ondersteuning voor Hi-Res Audio en Omnibearing Sound Field-technologie lijkt dit echt een tablet voor entertainment te zijn. Aan boord vind je de MediaTek Helio G100-chipset met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De tablet heeft een batterij van 9.340 mAh en kan met 33W SUPERVOOC-technologie relatief vlot weer opgeladen worden.

De OnePlus Pad Lite kan met gezichtsherkenning ontgrendeld worden, ondersteunt bluetooth 5.4, wifi 5 en beschikt over een frontcamera van vijf megapixel en hoofdcamera van vijf megapixel aan de achterzijde. Hiermee kan je in HD video’s maken. Aan boord vind je verder Android 15 met de softwareschil OxygenOS 15.0.1 van OnePlus. Functies als Open Canvas (vloeiend multitasken), Screen Mirroring, Clipboard Sharing en Quick Share zijn aanwezig terwijl er voor kinderen mogelijkheden zijn als Google Kids Space en Kids Mode waarmee ze veilig met deze tablet aan de slag kunnen. Hiermee is dit ook een gezinsvriendelijke tablet.

Prijs en beschikbaarheid

Preorders zijn vanaf 4 augustus beschikbaar via de website van OnePlus. Je krijgt dan 30 euro korting en kan de tablet kopen voor 199 euro (t/m 31 augustus). Tevens kan je kiezen uit een gratis accessoire (hoesje of oplader).

