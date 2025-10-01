Nieuws Mobile Android

Nothing komt met een AI-platform waarmee je zelf apps bouwt

01 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
nothing-playground

Het techbedrijf Nothing wil graag naar een toekomst waarin smartphonesystemen zich aanpassen aan de gebruiker, in plaats van andersom.

Nothing

Techbedrijf Nothing, bekend van zijn opvallende smartphones, heeft zijn nieuwe AI-platform onthuld: Essential. Het doel is om de one-size-fits-all-aanpak van veel smartphonesystemen te veranderen. Iedereen heeft vaak dezelfde rij met apps op zijn of haar smartphone staan, maar Nothing wil toe naar “een hyperpersoonlijk besturingssysteem dat zich volledig aanpast aan de gebruiker”.

De eerste stap in deze visie bestaat uit twee onderdelen. Het belangrijkste zijn de Essential Apps. In plaats van een app te downloaden uit een downloadwinkel, beschrijf je in normale taal wat je nodig hebt. Denk aan een commando als: “Maak een app die mijn bonnetjes scant en elke week een financieel overzicht in pdf maakt.”

De AI van Nothing

De AI van Nothing genereert vervolgens een mini-app die precies die taak uitvoert en die je op je startscherm kunt plaatsen. Dit maakt het mogelijk om voor elke specifieke, persoonlijke behoefte een eigen tool te creëren, zonder te kunnen programmeren. Het tweede onderdeel is Playground, een communityplatform waar gebruikers hun zelfgemaakte Essential-apps kunnen delen, downloaden en zelfs aanpassen. Dit creëert een open ecosysteem, los van de traditionele appwinkels van poortwachters als Google en Apple.

Volgens Nothing-ceo Carl Pei breekt Essential met het verouderde systeem van de grote techgiganten. Door de complexiteit van softwareontwikkeling weg te nemen, kan iedereen met een goed idee een nuttige app maken. De visie is een telefoon die niet langer afleidt, maar functioneert als een persoonlijke assistent die je helpt focussen op wat echt belangrijk is (eigenlijk een belofte die ons al jaren voorgehouden wordt door grote techbedrijven, maar nog steeds geen realiteit is). De grote vraag is nu of Nothing dat gaat lukken.

Reacties (0)

Lees meer

Powernode 2025 Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers 25 juni 2025

Bluesound lanceert vernieuwde versie van Powernode netwerkspeler

25 juni 2025
Tapo H500 Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 02 mei 2025

TP-Link komt met de Tapo H500 HomeBase voor 16 camera’s

02 mei 2025
The menu Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 11 juli 2025

Streamingtips #28 – B&B Vol Liefde, Brick en The Menu

11 juli 2025
Lyngdorf FR-2 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 03 mei 2025

Review: Lyngdorf FR-2 – Elegant vlak tegen de muur

03 mei 2025
Focal Bathys MG Audio
Reviews Audio Hoofdtelefoons 19 juli 2025

Review: Focal Bathys MG – Franse luxebeest houdt de herrie buiten

19 juli 2025
FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR II_Lifestyle 01 Create
Digital Movie Reviews Create 28 mei 2025

Review: FUJINON XF16-55mm F2.8 R LM WR II – Een optisch hoogwaardig luxe werkpaard

28 mei 2025
Dali io 12 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 15 mei 2025

DALI brengt kleuroptie Mocha Grey uit voor IO-12 hoofdtelefoon

15 mei 2025
Nintendo Switch 2 Entertainment
Nieuws Entertainment Gaming 03 april 2025

Nintendo Switch 2 krijgt groter scherm en nieuwe Mario Kart

03 april 2025