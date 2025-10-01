Nothing komt met een AI-platform waarmee je zelf apps bouwt

Techbedrijf Nothing, bekend van zijn opvallende smartphones, heeft zijn nieuwe AI-platform onthuld: Essential. Het doel is om de one-size-fits-all-aanpak van veel smartphonesystemen te veranderen. Iedereen heeft vaak dezelfde rij met apps op zijn of haar smartphone staan, maar Nothing wil toe naar “een hyperpersoonlijk besturingssysteem dat zich volledig aanpast aan de gebruiker”.

De eerste stap in deze visie bestaat uit twee onderdelen. Het belangrijkste zijn de Essential Apps. In plaats van een app te downloaden uit een downloadwinkel, beschrijf je in normale taal wat je nodig hebt. Denk aan een commando als: “Maak een app die mijn bonnetjes scant en elke week een financieel overzicht in pdf maakt.”

De AI van Nothing

De AI van Nothing genereert vervolgens een mini-app die precies die taak uitvoert en die je op je startscherm kunt plaatsen. Dit maakt het mogelijk om voor elke specifieke, persoonlijke behoefte een eigen tool te creëren, zonder te kunnen programmeren. Het tweede onderdeel is Playground, een communityplatform waar gebruikers hun zelfgemaakte Essential-apps kunnen delen, downloaden en zelfs aanpassen. Dit creëert een open ecosysteem, los van de traditionele appwinkels van poortwachters als Google en Apple.

Volgens Nothing-ceo Carl Pei breekt Essential met het verouderde systeem van de grote techgiganten. Door de complexiteit van softwareontwikkeling weg te nemen, kan iedereen met een goed idee een nuttige app maken. De visie is een telefoon die niet langer afleidt, maar functioneert als een persoonlijke assistent die je helpt focussen op wat echt belangrijk is (eigenlijk een belofte die ons al jaren voorgehouden wordt door grote techbedrijven, maar nog steeds geen realiteit is). De grote vraag is nu of Nothing dat gaat lukken.