Lenovo brengt nieuwe slimme wekker met draadloze Qi-lader uit

In 2019 introduceerde Lenovo de originele Smart Clock, een slimme wekker met led-display. Eind 2020 werd er een goedkopere variant van dit model op de markt gebracht, in de vorm van de Lenovo Smart Clock Essential. De tweede (eigenlijk derde) generatie is weer iets duurder maar komt dan wel met een plateau voor het draadloos opladen van je smartphone.

De Lenovo Smart Clock 2 heeft als belangrijkste feature het optionele Qi-lader-dock die MagSafe ondersteunt. De wekker kan op het dock worden geplaatst en voorziet het dock van energie via pogo-stekkers. Ook een tweede apparaat kan van stroom voorzien worden middels de usb-a-poort aan de achterzijde. Voor wat verlichting in de nacht is er een lampje van 11 lumen aanwezig.

De Smart Clock 2 is verder voorzien van een 4-inch ips lcd-display. 3 watt-speakers met 1.5-inch drivers, een MediaTek MT8167S-processor, 1GB werkgeheugen en 8GB opslaggeheugen. Voor draadloze communicatie zijn WiFi en bluetooth 4.2 aan boord. Lenovo brengt een blauwe, grijze en zwarte variant van de slimme wekker op de markt. De combinatie met dock voor draadloos opladen gaat 90 euro kosten. De slimme wekker moet vanaf augustus in Nederland en België te koop zijn.