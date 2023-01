Motorola lanceert de ThinkPhone boordevol slimme beveiligingsfuncties

De ThinkPhone by Motorola kan tegen een stootje, want het toestel is MIL-STD 810H gecertificeerd. Het combineert volgens het bedrijf de mobiele innovaties van Motorola met de beveiligingsoplossingen van de Lenovo ThinkPad. Dit toestel moet zich onderscheiden met een serie beveiligingsfuncties door ThinkShield en Moto Secure en heeft diverse productiviteitsoplossingen aan boord voor zakelijk gebruik.

Daarnaast is het gewoon een snel toestel. Aan boord vinden we een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 of 12 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De smartphone is vrij groot met een pOLED Display van 6,6-inch in een FHD+-resolutie. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan met 68W TurboPower weer opgeladen worden. Draadloos opladen kan ook met maximaal 15W. De smartphone draait op Android 13.

De ThinkPhone by Motorola beschikt over een hoofdcamera van 50 megapixel met een diafragma van f/1.8. OIS en PDAF zijn aanwezig. Video’s opnemen kan zelfs in een 8k-resolutie met maximaal 30 beeldjes per seconde. Daarnaast is er een ultragroothoekcamera van 13 megapixel en een dieptesensor aanwezig. De selfiecamera beschikt over autofocus en 32 megapixel. Het toestel beschikt verder over dual stereo speakers met Dolby Atmos, 5g-ondersteuning, usb-type-c en bluetooth 5.2.

ThinkPhone – Prijs en beschikbaarheid

Eind januari ligt de ThinkPhone by Motorola in de winkel. De prijs wordt op een later moment bekendgemaakt.