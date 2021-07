Motorola Edge 20-smartphone aangekondigd met 144Hz scherm

Waar de meeste high end smartphones hoog van de toren blazen met een verversingssnelheid van 120Hz, heeft Motorola het met zijn nieuwe toestellen Edge 20 en Edge 20 Pro voor elkaar gekregen een verversingssnelheid van 144Hz te bewerkstelligen. De telefoons zijn, samen met de Motorola Edge Lite met een refreshrate van 90Hz, net aangekondigd.

Snapdragon 870

De nieuwe toestellen zijn nog niet voorzien van de allernieuwste Snapdragon-chip, want de meest luxe variant Edge 20 Pro bevat een Snapdragon 870-chip. Verder heeft de Pro 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Edge 20 en Edge 20 Pro hebben beiden een 6,7 inch OLED-scherm, maar de gewone versie moet het doen met een Snapdragon 778G-chip en minder geheugen. Lite is nog iets lichter, zoals de naam al doet vermoeden. Deze telefoon werkt met een MediaTek Dimensity 720-chip. Ze draaien allemaal op een eenvoudige versie van Android 11 en krijgen twee besturingssysteemupdates en tenminste twee jaar beveiligingsupdates.

Qua camera’s kun je twee stuks op de achterkant verwachten. De hoofdcamera is 108 megapixel bij alledrie de telefoons en omdat de sensor 9 pixels kan samenvoegen, zou de smartphone ook bij schemering weinig problemen met licht moeten vertonen. De toestellen zijn in staat om foto’s te maken van 12 megapixel. Kortom, het is duidelijk waar Motorola de focus heeft gelegd met deze toestellen.

Advertentie

Van links naar rechts: Edge 20 Pro, Edge 20 en Edge 20 Lite

Motorola Edge

Edge 20 Pro heeft een telecamera met 5x optische zoom en een ultragroothoekcamera en de gewone Motorola Edge 20 heeft 3x optische zoom en een ultragroothoekcamera. Edge 20 Lite heeft helemaal geen telecamera, maar je kunt op deze telefoon wel een ultragroothoekcamera vinden. Het hangt dus erg af van hoe belangrijk je fotografie vindt om te bepalen welk toestel bij je past.

Motorola Edge 20 Pro kost 700 euro en verschijnt over een maand. Voor Motorola Edge geldt eenzelfde releasemoment, maar dit toestel is iets goedkoper met 500 euro. Edge Lite is meer het lowbudgetmodel en kost 350 euro.