Wat de Dimensity 9500 van Mediatek uniek maakt, is dat die alleen over krachtige kernen beschikt. In de praktijk zorgt die nieuwe aanpak voor een aantal merkbare verbeteringen. De chip is vooral een zegen voor gamers, dankzij een flinke upgrade in grafische prestaties. Vooral ray-tracing – een techniek voor superrealistische lichteffecten zoals reflecties in water – is drastisch verbeterd, waardoor games met 120 beelden per seconde extreem soepel moeten draaien.

Daarnaast krijgen telefoons met deze cpu toegang tot slimmere AI-functies. Denk aan het lokaal, dus zonder internet, genereren van een 4K-afbeelding met een simpele tekstbeschrijving. Ook op het gebied van fotografie is er vooruitgang: de chip kan overweg met camera’s van 200 megapixel en gebruikt AI om sneller en nauwkeuriger scherp te stellen. Ondanks al die kracht is de chip volgens Mediatek 55 procent zuiniger op zijn piekvermogen, wat betekent dat de batterij langer meegaat tijdens intensieve taken. De eerste telefoons met deze chip, waarschijnlijk van merken als Vivo en Oppo, worden tegen het einde van 2025 verwacht.

Dimensity 9500 vs. de concurrentie

De grootste concurrent van Mediatek is Qualcomm met zijn Snapdragon-chips, en de tegenhanger wordt de Snapdragon 8 Elite Gen 5, die in de week voorafgaand aan deze prestatie gepresenteerd werd. Hoewel ze allebei tot de absolute top behoren, hebben ze een andere filosofie. De Mediatek Dimensity 9500 focust op maximale, onmiddellijke kracht door alleen zogenaamde grote kernen te gebruiken. De Snapdragon kiest daarentegen voor een mix van kracht en efficiëntie, en biedt naast grote, ook wat kleinere, energiezuinigere kernen aan. Dat zou een betere batterijduur kunnen opleveren.

Voor de gemiddelde gebruiker zullen beide chips razendsnel aanvoelen, dus de keuze komt neer op details. Als je het absolute maximum aan game- en AI-prestaties zoekt, dan is de Mediatek Dimensity 9500 waarschijnlijk een beest van een chip. Zoek je een uitstekende allrounder die mogelijk net iets slimmer met de batterij omgaat tijdens lichtere taken, dan is de Snapdragon wellicht een betere keuze. Wat we hiervan gaan merken in de praktijk, moeten we bezien. Het wachten is nu op de eerste smartphones, die eind 2025 op de markt verschijnen.