Lenovo komt met 16-inch IdeaPad Gaming Chromebook

De Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook beschikt over een 16-inch 120Hz WQXGA-scherm. De beeldverhouding is 16:10. Samen met de Intel Core-processor en WiFi 6E-connectiviteit moet dit volgens Lenovo meer dan voldoende zijn voor een uitstekende game-ervaring.

“We hebben een verschuiving gezien in de gaminggemeenschap. Dankzij het groeiende ecosysteem voor cloudgaming nemen gebruikers die ooit in de vroege jaren 90 voorstander waren van videogames de hobby weer op, terwijl een jonger publiek een naadloze, maar meeslepende streamingervaring verwelkomt”, aldus Benny Zhang, directeur en algemeen directeur van Chromebooks in Lenovo’s Global Innovation Center, Intelligent Devices Group. “Ongeacht vaardigheidsniveau of genrevoorkeur verdient elke gamer het om games te ervaren zoals ze bedoeld zijn. De Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook levert niet alleen de kracht, graphics en prestaties die nodig zijn om dat voor de online gamer te realiseren, maar vereenvoudigt het proces voor degenen die gewoon willen spelen.”

Helemaal klaar voor cloudgaming

Dat het echt een Chromebook voor gamers is zien we ook aan het RGB-toetsenbord. Deze is voorzien van vier zones gekleurde achtergrondverlichting en een anti-ghostingfunctie van 1,5 mm ‘key travel’. Dit moet zorgen voor een responsieve en intuïtieve type-ervaring. Volgens Lenovo zorgt dit er ook voor dat je niet alleen razendsnel kunt reageren bij het gamen, maar kun je de IdeaPad Gaming Chromebook ook heel goed voor werk of als student gebruiken.

Toch is dit model in de eerste plaats geschikt om te gamen. Het is uitgerust met een geanodiseerd aluminium bovenklep en de 16-inch Chromebook weegt iets meer dan 1,82 kilogram. Verder beschikt dit model over 8 GB werkgeheugen, een FHD-webcam met privacyshutter, een SSD-kaart voor de opslag en tot 11 uur batterijduur. Je bent klaar voor cloudgaming dankzij de nieuwste functies in ChromeOS, waarmee je eenvoudig tussen verschillende platforms als Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna en GeForce NOW kunt wisselen.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook start vanaf 599 dollar en zal vanaf oktober 2022 beschikbaar zijn. Prijzen in euro’s zijn nog niet bekend.

