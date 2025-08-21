Google Pixel 10-serie gelanceerd: Pixelsnap, AI en 7 jaar updates

Tijdens het Made by Google ’25 event werden kosten noch moeite gespaard door Google. Tijdens de door Jimmy Fallon gepresenteerde show kregen we niet alleen de Pixel 10-serie te zien, maar ook de nieuwe Pixel Watch 4 en de Pixel Buds 2a.

Dit is de Pixel 10-serie

De Google Pixel 10-serie bestaat uit vier smartphones, namelijk de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold. In feite dezelfde vier toestellen als vorig jaar in de Pixel 9-serie, maar dan helemaal naar het hier en nu gebracht. De Pixel 10 is het reguliere toestel, de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL zijn vrijwel gelijk, behalve dat de laatste een groter scherm heeft en de Pixel 10 Fold is de opvouwbare telefoon van het stel. Wederom hebben de smartphones onderling veel overeenkomsten.

Zo beschikt de Pixel 10-serie over de nieuwe Tensor G5-chipset, staat AI met Gemini weer hoog in het vaandel, krijgen de toestellen maar liefst zeven jaar Android-updates en beveiligingsupdates en draaien ze op Android 16. Ook nieuw is Pixelsnap, dat je het beste kunt vergelijken met Apple’s MagSafe. De smartphones in de Pixel 10-serie beschikken over magneten (Qi2 ingebouwd) waardoor er diverse laders en accessoires gebruikt kunnen worden. Niet alleen makkelijk om een draadloze lader vast te ‘klikken’, ook opent het de deuren naar allerlei MagSafe-accessoires die nu ook op de Pixel 10-serie gebruikt kunnen worden.

AI is natuurlijk weer volop aanwezig met Gemini, dat je met allerlei taken kan assisteren, maar uniek is Camera Coach. Dit is een hulpmiddel bij het maken van foto’s en helpt je met allerlei tips om de beste fotograaf uit jezelf naar boven te halen.

Dit is de Pixel 10

De Google Pixel 10 beschikt over een scherm van 6,3-inch, batterij van 4.970 mAh en 12 GB werkgeheugen. Qua opslaggeheugen kies je uit 128 GB of 256 GB. Nieuw is de toevoeging van een telelens, iet wat we voorheen nog niet gezien hebben op de reguliere Pixel-telefoon. Zo beschikt dit toestel over een 48 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoekcamera en een 10,8 megapixel telelens. De selfiecamera beschikt over 10,5 megapixel. Dit toestel is verkrijgbaar in de kleuren Obsidian, Frost, Indigo en Lemongrass.

Dit is de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL

Beide smartphones zijn vrijwel identiek, maar de Pixel 10 Pro XL heeft een scherm van 6,8-inch en de Pixel 10 Pro van 6,3-inch. Klein verschil zit er ook in de batterij (4.870 mAh vs 5.200 mAh bij de XL). Verder beschikken beide toestellen over 16 GB werkgeheugen, 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslaggeheugen en een 50 megapixel hoofdcamera, 48 megapixel groothoekcamera, 48 megapixel telelens en 42 megapixel selfiecamera. De smartphones zijn verkrijgbaar in de kleuren Obsidian, Porcelain, Moonstone en Jade.

Dit is de Pixel 10 Pro Fold

De Pixel 10 Pro Fold is het opvouwbare toestel van het stel met een buitenscherm van 6,4-inch en een binnenscherm van 8-inch. De batterij van 5.015 mAh gaat samen met 16 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslaggeheugen. De hoofdcamera beschikt over 48 megapixel, de groothoekcamera over 10,5 megapixel en de telelens 10,8 megapixel. De selfiecamera beschikt over 10 megapixel. Je kunt kiezen uit de kleuren Moonstone en Jade.

Prijs en beschikbaarheid

De Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL zijn vanaf 28 augustus verkrijgbaar. Pre-orders zijn vanaf nu open. De vanafprijzen zijn als volgt:

Pixel 10: vanaf 899 euro

Pixel 10 Pro: vanaf 1.099 euro

Pixel 10 Pro XL: vanaf 1.299 euro

De Pixel 10 Fold verschijnt later, namelijk op 9 oktober.

Pixel 10 Pro Fold: vanaf 1.899 euro

Zoek je een smartwatch of draadloze oortjes om je nieuwe Pixel-telefoon compleet te maken? Dan zijn daar ook de Pixel Watch 4 en de nieuwe Pixel Buds 2a met vanafprijzen van respectievelijk 399 euro en 149 euro.