Bij een Thaise retailers zijn al vermeende specificaties opgedoken van de Surface Go 3, de tablet van Microsoft. Het apparaat zou beschikken over een 10.5-inch display met een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels en draaien op een Intel Amber Lake-Y-chip. Verder komt de tablet met 4GB of 8GB aan werkgeheugen, 64GB of 128GB aan opslaggeheugen en een Intel UHD Graphics 615-gpu.

Microsoft zou het apparaat voorzien van een 5 megapixel-webcam en een 8 megapixel camera aan de achterzijde. Omgerekend zouden de prijzen uitkomen op 520 euro voor de 4GB-variant en 575 euro voor de 8GB-variant. De verwachting is dat Microsoft de Surface Go 3 op 22 september tijdens het Surface-evenement aankondigt.

Van de Surface Pro is een afbeelding opgedoken waar we al wat informatie uit kunnen halen. Zo zou de hybride laptop van Microsoft beschikken over een 120Hz-scherm en twee Thunderbolt-aansluitingen. Ook is het apparaat voorzien van een Intel Core-processor van de elfde generatie, een 13-inch scherm, vervangbare ssd’s en Windows 11. Volgens de geruchten zou de Surface Pro 8 een omgerekende prijs van zo’n 680 euro krijgen.