De Fairphone Fairbuds XL koptelefoon is makkelijk te repareren

De Fairphone 4 is de nieuwste modulaire en gemakkelijk te repareren smartphone van het bedrijf, maar het bedrijf heeft meer in petto. De smartphone kun je nu combineren met de nieuwe Fairbuds XL. De nieuwe koptelefoon kenmerkt de volgende stap in de ontwikkeling van eerlijke en duurzame producten door Fairphone. De koptelefoon kent een modulaire opbouw en is daardoor eenvoudig (zelf) te herstellen door onderdelen te vervangen met reserveonderdelen. De vervangbare batterij verlengt de lange levensduur van de koptelefoon nog meer.

Fairphone heeft gebruikgemaakt van Fairtrade-goud in de productieketen, het gebruik van vegan leer en verschillende gerecyclede materialen zoals plastic en aluminium en heeft hiermee één van de duurzaamste koptelefoons op de markt in het leven geroepen. De koptelefoon is voorzien van noise-cancellation en de dynamische 40mm driver moet zorgen voor een uitstekende geluidskwaliteit, sterke bassen, warme middentonen en heldere hoge tonen. De batterij gaat 30 uur mee en de koptelefoon beschikt over een IP54-certificering.

Via de Fairbuds-app heb je toegang tot de Signature EQ presets (professioneel afgestemd door Sonarworks) en heb je tevens toegang tot handleidingen en ondersteuningsartikelen om onderdelen gemakkelijk te vervangen. Nieuwe functies en updates komen ook via de app binnen.

Fairbuds XL-specificaties

Batterij: 800 mAh

Batterijduur: 30 uur

ANC: 35dB

Reserveonderdelen: batterij, oordopje, koptelefoonknoppen, hoofdband, oorkussen, luidspreker

Bluetooth-bereik: 10 meter

Bluetooth & codes: Bluetooth 5.1 – AAC, SBC, aptX HD

IP-classificatie: IP54

Gewicht: 330 gram

Draagbaarheid: opvouwbaar

Multipoint bellen: beschikbaar

Slimme assistent: Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri

Aansluiting: USB-C

Grootte stuurprogramma: 40mm

Prijs en beschikbaarheid

De Fairphone-koptelefoon Fairbuds XL is vanaf 11 mei beschikbaar via de website van Fairphone en geselecteerde partners, voor een adviesprijs van 249 euro. De koptelefoon is in twee varianten verkrijgbaar, namelijk groen gespikkeld en zwart gespikkeld.