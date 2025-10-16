Apple lanceert nieuwe iPad Pro met M5-chip

De nieuwste generatie iPad Pro met M5-chip is door Apple gelanceerd. Net zoals bij vorige iPad Pro-modellen kun je ook dit keer weer kiezen uit twee varianten. Zo is daar het 11-inch model dan 5,3mm dun is, maar ook het 13-inch model van 5,1mm. Het Ultra Retina XDR-display is volgens Apple het meest geavanceerde display ter wereld en bevat tandem OLED-technologie. Hierdoor heb je een extreem helder beeld, een nauwkeurig contrast en geavanceerde technologie als ProMotion en True Tone. De helderheid is 1.000 nits en met HDR-content tot 1.600 nits. Beide tablets zijn verkrijgbaar in spacezwart en zilver.

De nieuwe M5-chipset levert betere AI-prestaties en is dankzij de nieuwe GPU ook veel sneller. Ook het werkgeheugen en opslaggeheugen is verbeterd. Je kunt kiezen uit 256 GB of 512 GB opslaggeheugen met 12 GB werkgeheugen. Ook varianten met 1 TB of 2 TB zijn verkrijgbaar. De batterij is geschikt voor snelladen. In een half uur is de batterij weer voor 50 procent vol. Accessoires als de Apple Pencil Pro en de Smart Folio zijn optioneel verkrijgbaar.

De iPad Pro M5 komt met iPadOS26 met een nieuwe vormgeving. Aan de basis hiervan staat Liquid Glass, een doorschijnende laag die alles eromheen weerspiegelt en vervormt. Je hebt nieuwe en intuïtieve vensters om apps te ordenen en tussen te wisselen en ook de Bestanden-app heeft een make-over gekregen. Apple Intelligence krijgt veel aandacht, maar veel functies van de kunstmatige intelligentie van Apple ontbreken nog in ons land.

Prijs en beschikbaarheid

De iPad Pro M5 is vanaf nu te bestellen. De 11-inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf 1119 euro (Wi-Fi-model) en 1369 euro (Wi-Fi + Cellular-model), en de 13-inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf 1469 euro (Wi-Fi-model) en 1.719 euro (Wi-Fi + Cellular-model).