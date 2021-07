Apple lanceert iOS 14.7 met ondersteuning voor MagSafe Battery Pack

Zo brengt iOS 14.7 ondersteuning voor het MagSafe Battery Pack voor de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. De nieuwe accessoire werd onlangs gelanceerd en zorgt ervoor dat je iPhone langer mee zal gaan voordat je weer op moet laden.

Andere verbeteringen zijn voor de apps Weather en Maps. Zo wordt nu de luchtkwaliteit getoond in verschillende landen, waaronder in Nederland. Via de Podcasts bibliotheek kun je nu wisselen tussen alle shows en favoriete shows en is de optie om een playlist in Apple Music te delen weer terug. De volledige lijst met verbeteringen en bug fixes vind je op de website van Apple. De Apple Watch is daarnaast ook van een update voorzien met watchOS 7.6, waarbij ondersteuning voor ecg’s en het herkennen van hartritmestoornissen naar extra regio’s zijn gebracht.

iOS 14.7 brengt nieuwe bug met zich mee

De nieuwe update heeft helaas ook gezorgd voor het ontstaan van een nieuwe bug, zo bericht MacRumors. Zo zorgt de nieuwe bug ervoor dat je je Apple Watch wellicht niet meer kunt ontgrendelen met Touch ID via een verbonden iPhone. Volgens Apple is het een tijdelijke oplossing om zelf je wachtwoord op je Apple Watch in te typen totdat de bug is verholpen met een nieuwe update.