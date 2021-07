Apple brengt MagSafe Battery Pack uit voor iPhone 12-serie

In feite kun je het MagSafe Battery Pack vergelijken met een rechthoekige powerbank die je via het MagSafe-systeem magnetisch kunt bevestigen aan je iPhone 12. Via draadloos opladen zal je iPhone voorzien worden van extra uren aan capaciteit en hoef je dus niet je lader tevoorschijn te halen.

Derde partijen hebben al wel dergelijke accessoires uitgebracht, maar dit is het eerste officiële Battery Pack van Apple zelf. Je kunt deze bevestigen op de iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Het MagSafe-systeem zorgt ervoor dat het Battery Pack altijd op de juiste plek zit. Op deze manier kun je met 5W opladen. Je iPhone wordt er wel iets dikker door, maar deze accessoire is relatief klein. Zo kun je je iPhone met het batterijpack gewoon in je broekzak houden.

Het Battery Pack zelf laad je op via een Lightning-kabel. Apple raadt een USB‑C-lichtnetadapter van 20 W of meer en USB‑C-naar-Lightning-kabel aan. Je kunt deze accessoire ook tegelijk met je iPhone opladen wanneer deze is gekoppeld aan je telefoon. Dan wordt er met 15W opgeladen. De capaciteit van deze magnetische powerbank is officieel niet door Apple gecommuniceerd, maar volgens 9to5Mac is de capaciteit 1.460 mAh.

Prijs en beschikbaarheid

Het MagSafe Battery Pack is vanaf nu vooruit te bestellen via de website van Apple en wordt geleverd tussen 22 en 26 juli. De verkoopadviesprijs is 109 euro.