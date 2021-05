Alcatel 1S en Alcatel 3L nu beschikbaar in de Benelux

In januari werden de Alcatel 1S en Alcatel 3L officieel gepresenteerd. Beide Android-toestellen zijn vanaf nu verkrijgbaar in de Benelux.

Alcatel 1S

De Alcatel 1S beschikt over een HD+ Vast Display met een 20:9-beeldverhouding en een scherm-bodyratio van 88.5 procent. Het toestel beschikt over een Octa Core-processor, 3 GB werkgeheugen, 32 GB opslaggeheugen en een grote batterij van 4.000 mAh.

Achterop vinden we een hoofdcamera van dertien megapixel, een dieptelens van twee megapixel en een macrolens van twee megapixel. De hoofdcamera beschikt over PDAF-snelfocus. Het toestel is ip52-gecertificeerd.

Alcatel 3L

Dit toestel beschikt ook over een HD+ Vast Display van 6,52-inch. Aan boord vinden we een Octa Core-processor, 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. Ook dit model heeft een batterij van 4.000 mAh. Je kunt het toestel ontgrendelen middels Face Unlock en een vingerafdruksensor.

Dit model beschikt over een hoofdcamera van 48 megapixel, een macrocamera van twee megapixel en een camera van vijf megapixel. De hoofdcamera beschikt over AI-technologie als scene-detection en face tracking. Ook is er een speciale Google Assistent-knop aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Alcatel 1S is per direct verkrijgbaar in de kleuren Elegant Black en Twilight Blue voor 119 euro. De Alcatel 3L is nu verkrijgbaar in de kleuren Jewelry Black en Jewelry Blue voor 149 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Alcatel.