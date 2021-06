Goedkope smartphones: Vijf toestellen voor rond de 100 euro

Of je nu een hele dure smartphone of een hele goedkope smartphone koopt. In de basis kunnen ze allemaal hetzelfde. Je kunt bellen, Whatsappen, apps downloaden en gebruiken, social media bijhouden, foto’s maken, spellen spelen of video’s bekijken via YouTube of je favoriete streamingdienst. Een high-end (lees: duurdere) smartphone kan dat alleen net even wat beter dan een goedkoper toestel. Je hebt een mooier scherm, beter geluid, betere camera’s en kunt de nieuwste spellen spelen. Zit je echter met een krap budget of wil je niet zoveel geld uitgeven aan een nieuwe smartphone? Ook voor een bedrag van rond de 100 euro zijn er mooie smartphones te vinden.

Verwachtingen van goedkope smartphones

Wat kun je nu precies verwachten van een goedkope smartphone? Allereerst zul je merken dat het display niet fantastisch is. Vaak wordt er gekozen voor een lcd-scherm waar tevens de helderheid niet erg hoog van is. Toch kun je alles op het scherm doen wat je van een veel duurder toestel gewend bent. Een tweede punt wat je wellicht direct op zal vallen is de snelheid. Goedkope smartphones zijn niet voorzien van snelle processoren en veel werkgeheugen. Je zult dus wat meer geduld moeten hebben bij het openen van je Facebook-profiel. Nieuwe games kun je daarnaast ook niet spelen, alhoewel simpele spelletjes soms best aardig kunnen draaien op een toestel uit het budgetsegment. De foto’s van een goedkoper toestel kun je ook niet vergelijken met een duurdere smartphone, maar weten onder goede lichtomstandigheden vaak best nog aardige plaatjes te schieten.

Goedkope smartphones hebben vaak ook voordelen ten opzichte van de high-end smartphones. Zo vind je op alle onderstaande toestellen een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Zo kun je gewoon je oordopjes gebruiken en hoef je niet moeilijk te doen met verlengstukjes. Ook zijn de accu’s vaak behoorlijk groot. Aangezien de hardware en het display niet zo veeleisend zijn, gaan deze smartphones vaak veel langer mee voordat je ze weer op moet laden.

Let op dat je geen goedkope smartphones van Apple voor rond de 100 euro zult vinden. Wil je graag een toestel met iOS? Die zul je in dit segment niet vinden. Alle toestellen in de onderstaande lijst zijn smartphones die draaien op het Android-besturingssysteem. Het is nu de hoogste tijd voor het overzicht van vijf smartphones voor rond de 100 euro.