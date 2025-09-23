Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Bang & Olufsen Beo Grace is een set oordoppen geïnspireerd door sieraden

23 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
bang & olufsen beo grace

Met de Bang & Olufsen Beo Grace presenteert het luxe hifimerk een setje oordopjes die zich hevig laten inspireren door sieraden. Daar betaal je ook flink voor.

Bang & Olufsen oordoppen oordopjes

De Bang & Olufsen de Beo Grace moet een soort statussymbool zijn, die vervaardigd is uit luxe materialen. Daar is de prijs dan ook naar: het setje los kost 1.200 euro. De Beo Grace onderscheidt zich door het gebruik van gepolijst aluminium voor zowel de oortjes als de oplaadcase, terwijl veel concurrenten kiezen voor plastic doosjes.

Dit materiaal, afgewerkt met een pearl-blasting-techniek, geeft de set een verfijnde, zilverachtige uitstraling. De oortjes zijn stof- en waterdicht (IP57-certificering) en kun je dus onderdompelen tot één meter onder water voor maximaal dertig minuten. Wil je de case krasvrij houden? Dan is er een optionele lederen hoes beschikbaar voor de aanzienlijke meerprijs van 300 euro.

bang & olufsen beo grace

Bang & Olufsen Beo Grace

Op technologisch vlak belooft B&O een hoogwaardige audio-ervaring, gebaseerd op de akoestische principes van de duurdere Beoplay H100-hoofdtelefoon. De titanium drivers van 12 millimeter moeten zorgen voor een vervormingsvrije weergave. De oortjes beschikken verder over geavanceerde adaptieve actieve ruisonderdrukking die zich aanpast aan de omgeving, die tot vier keer beter moet zijn dan de voorgangers. Ook is de set geoptimaliseerd voor spatial audio van Dolby Atmos, waarmee die onder meer stereo-opnamen ruimtelijk kan laten klinken.

Unieke functies zijn onder meer NearTap, waarmee je het volume kunt aanpassen door naast het oor te tikken, en de oplaadcase die ook als bluetoothzender kan functioneren. De batterijduur is met 4,5 uur (met actieve ruisonderdrukking aan) en zeventien uur in totaal met de case niet uitzonderlijk, maar de accu’s zijn ontworpen om maar liefst 2.000 laadcycli mee te gaan. Dat is daadwerkelijk ongeëvenaard in oordoppenland en maakt de optie uitzonderlijk duurzaam.

bang & olufsen beo grace

Prijs en beschikbaarheid

De Bang & Olufsen de Beo Grace is vanaf 17 november te koop voor een bedrag van 1.200 euro. De lederen hoes kost nog eens 300 euro extra.

