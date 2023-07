FWD Magazine 98 is nu beschikbaar!

Zoals altijd vind je in FWD Magazine een reeks diepgaande reviews van het nieuwste op vlak van audio, video en smarthome. In dit nummer vind je daarnaast nog heel wat leesstukken. Het interview met Calmel, de oprichter van Devialet bijvoorbeeld. Of het verslag van ons bezoek aan AV Industry en Elipson – de oudste luidsprekerfabrikant van Frankrijk. Daarnaast is er een uitgebreid verslag van High End München. Over leesvoer gesproken: als je graag je paperback wil inruilen voor een e-book, dan krijg je in een dossier de beste opties opgediend.

Primeurs zijn er ook in dit nummer. Zoals grondige reviews van de NAD C 3050 en de Yamaha R-N800A, twee alleskunners met meer dan een vleugje retro. Bij die laatste komen ook de N-S600A’s aan bod, fonkelnieuwe speakers van Yamaha die Japanse topwaarden naar een bereikbaar prijspunt brengen. Mis ook niet de exclusieve test van de T+A Solitaire T. Heel wat duurder dan een doorsnee NC-koptelefoon – maar ook beter?

Op beeldvlak krijg je alles te weten over wat Panasonic van plan is, met dank aan een verslag van het recente event van het merk in Berlijn. Ook niet te missen zijn de TCL- en Samsung-toppers die onze beeldexpert Eric op de pijnbank legde. Is dat alles? Zeker niet! In FWD Magazine 98 vind je nog tal van reviews, waaronder van de Roomba Combo i8+, de machtige Marantz AV10 en AMP10 en de Technics SL-G700M2.

Advertentie

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 98 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!