FWD Magazine 93: mis hem niet!

Het nieuwe nummer van FWD Magazine ligt in de winkel. Met het uitgebreide verslag over de IFA-beurs in Berlijn ben je meteen helemaal op de hoogte qua nieuwste AV- en smarthome-producten én trends. En er is ook nog de EISA-bijlage. Daarin vertellen we je alles over de beste audio- en videoproducten die bekroond werden door EISA. Uiteraard vind je daarnaast in dit nummer een ruim aanbod aan reviews en primeurs.

Volgens sommigen zijn actieve speakers met streaming ingebouwd de toekomst. Ze beloven superieure geluidskwaliteit en veel gebruiksgemak. Klopt dat? In FWD 93 komen er niet minder dan drie aan bod, en wel heel aparte. Uit Denemarken komen twee primeurs: de heel betaalbare Argon Audio Forte MK2 en de geavanceerde, met Dirac-uitgeruste Focus 10 van Dynaudio. De EISA Award-winnende LS60 Wireless is dan weer een alternatief dat het concept luidspreker op een heel eigenwijze manier invult. Traditioneler ingesteld? Dan moet je de review van Rotels Diamond-reeks bekijken, een knappe hifi-set die de Japanners ter ere van hun zestigste verjaardag presenteren. Nog een primeurtje!

Tijdens de zomer stelde Sony de WH-1000XM5 voor, hun nieuwste en beste noise-cancelling-hoofdtelefoon. Bowers & Wilkins en Sennheiser hebben op hun beurt antwoorden klaar – en die testen we in dit nummer van FWD Magazine. Een onopvallend maar heel boeiend product is de Bluesound Hub, een apparaat waarmee je makkelijk je platenspeler draadloos maakt.

Op zoek naar een grote nieuwe tv? Twee opties: lees de review van de TCL55C735 of doe mee met de geweldige wedstrijd in dit nummer. Wat je kunt winnen? Een 65-inch TCL C835. Wie wil dat niet? Dromen van OLED kan je nu ook écht. In de slaapkamer, want voor het eerste brengt LG de OLED-technologie naar een behapbaar 42-inch formaat. We testen hem als eerste.

