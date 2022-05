Er is alweer een nieuwe editie van FWD Magazine, te koop in winkelpunten in de buurt. In nummer 91 krijg je de gebruikelijke mix van reviews en achtergronden van de belangrijkste audio, video en smarthomeproducten. Maar ook meer. Deze keer besteden we extra veel aandacht aan vinyl – en dat merk je aan de cover! Er is aandacht voor lanceringen van de nieuwste draaitafels, tests van een paar intrigerende platenspelers en een achtergrond over een belangrijke nieuwe – nou ja, terugkerende – trend in het vinyllandschap.

Waarom zou je meer dan 1.000 euro investeren in een WiFi-systeem? En is een slimme deurbel met twee camera’s beter dan een regulier model met één? En hoe zit het met de excentrieke, lichtgevende buitenspeaker van IKEA? Het zijn drie vragen die in dit nummer beantwoord worden. In de diepte, want onze experts gingen met deze apparaten aan de slag en testten ze uit.

Tv-modellen van 2022 zijn nog schaars, dus uitzonderlijk bevat FWD Magazine 91 geen enkele recensie van een tv. Film- en gameliefhebbers die dromen van een extra groot beeld blijven echter niet in de kou staan. Onze beeldexpert nam twee bijzondere projectors onder de loep, waaronder een toestel van HiSense dat de naam ‘Laser TV’ draagt. Met achtergronden over tv’s met 144-Hz panels en tips over het plaatsen en ophangen van je televisie ben je weer helemaal weer.

Op audiovlak draait het zeker niet enkel over vinyl. In dit nummer ontdek je tests van een elegante design-soundbar van Loewe, een hoogwaardige Bluetooth-speaker van System Audio, en grote actieve vloerstaanders mét HDMI van Teufel. De verrassing bij het testen waren de Reference 7 K-speakers van Canton. Ze mogen er conservatief uitzien, ze bleken wel heel geschikt voor alle genres. Iets voor de gesofistikeerde basliefhebbers.

