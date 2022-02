De eerste 2022-editie van FWD Magazine is nu beschikbaar, bij jou in de bus of bij je lokaal verkooppunt. Wat ontdek je allemaal in dit nummer? Heel veel. Reviews over surroundoplossingen in alle mogelijk vormen, bijvoorbeeld. En ja, er zijn veel opties mogelijk. In FWD89 ontdek je niet minder dan vijf audioproducten die je tv-geluid op andere manieren kunnen verbeteren. We trekken ook op reportage naar Veddan, een Nederlandse audiopionier die iets heel bijzonders bouwt.

Met ons uitgebreid CES 2022-verslag praten we je helemaal bij over de nieuwste producten én trends die in januari in Las Vegas werden gepresenteerd. CES mag over alle mogelijke producten handelen, dit jaar was er weer een sterke focus op nieuwe beeldtechnieken. Ben je benieuwd wat er nieuw is op vlak van televisies in 2022 en daarna? Dan moet je dit verslag zeker lezen – net als het artikel waarin we glashelder de verschillen tussen OLED en miniLED op een rij zetten. Als je niet kunt wachten op die nieuwe technologieën of geen enorm budget opzij wil zetten voor een tv, dan zijn de reviews van twee middenklassers van Panasonic en Samsung het bekijken waard.

Ook smarthome bleek een belangrijk onderwerp in Las Vegas. Terwijl we wachten op de nieuwe producten die op CES werden voorgesteld, ging de redactie al aan de slag met de belangrijkste smarthomeproducten van de voorbije maanden. De IKEA Starkvind bijvoorbeeld, een luchtzuiveraar die vermomd is als een bijzettafeltje. Met de Smart Lock 3.0 toont Nuki ook aan dat slimme sloten kunnen evolueren. Maar in een nuttige richting? In onze uitgebreide test kom je het te weten.

