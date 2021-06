De zomervakantie staat voor de deur, gelukkig het nieuwe FWD Magazine ook! Nummer 86 staat alweer propvol leesvoer, ideaal om vast te nemen aan de rand van het zwembad in Sardinië of als je even uitblaast in je stugan aan een Zweeds meertje.

De eerste vraag bij een reis is altijd: hoe kom ik daar het snelst? Goeie – en daar beginnen we al meteen mee. Dankzij ons volledig uitlegartikel over Android Auto navigeer je misschien wel sneller naar je vakantiebestemming dan ooit tevoren!

Uiteraard vind je in dit nummer ook weer veel reviews, nieuws en achtergrondinformatie. Een soundbar kiezen bijvoorbeeld, is niet altijd makkelijk. Er is veel aanbod en de specificaties lopen soms enorm uiteen. De hele markt blootleggen kan niet in één dossier – laat staan één magazine – maar in FWD86 vertellen je wel over de nieuwste soundbars in verschillende prijssegmenten. Je vindt hier ook een primeurreview van de Philips Fidelio B97, een soundbar uit het hoogste segment.

Advertentie

Naast het dossier met koopgids over soundbars, besteden we in dit nummer uitgebreid aandacht aan een vaak miskende speaker: de subwoofer. Lees het achtergrondartikel voor beginners en reviews van drie toonaangevende modellen en je bent weer helemaal mee met de nieuwste trends en technologieën. En ja, subwoofers zijn nu ook voor stereo interessant geworden.

Op beeldvlak hebben we in de afgelopen weken heel bijzondere apparaten bekeken. Dat mag je letterlijk nemen, want tijdens de druilerige lente kwam de test van het 100-inch scherm van de HiSense 100L5-UST-projector wel heel goed uit. Wie nog een alternatief zoekt om de vele sportevenementen deze zomer te beleven, moet deze zeker bekijken. Of de gloednieuwe OLED806 die we in primeur testen in deze FWD.

Over primeurs gesproken: in deze editie vind je er heel wat. De eerste test van de System Audio legend 50 silverback WiSA-speakers bijvoorbeeld, in combinatie met de handige Stereo Hub met kamercorrectie en HDMI-ARC. En kabels, die komen er niet bij te pas. Een andere primeur is de test van de Bluesound PowerNode van de derde generatie. De Polk Reserve 100-boekenplankspeaker, Rotel Michi X3 en Neat Orchestra zijn dan weer voer voor de traditionelere hifi-liefhebber.

Smarthome mag uiteraard ook niet ontbreken in FWD Magazine 86. Het nieuwste verslag van het FWD Smart Living Project zoomt in op de verdere aankleding van dit uniek bouwproject. Welke audio- en video-oplossingen werden er gekozen en kan je ook de tuin slim aanpakken? Nog een prangende vraag die onze smarthome-experts onderzoeken: wat is het nut van een slimme hogedrukreiniger, zoals de Kärcher K5 Premium Smart Controle?

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

Dit alles en meer lees je in het nieuwe nummer van FWD Magazine. Wil je graag dit nummer en toekomstige FWD Magazine’s als eerste in de bus vinden? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kopen kan natuurlijk ook!