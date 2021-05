In FWD Magazine nummer 85 ontdek je weer heel wat boeiend leesvoer en reviews van de belangrijkste producten van het moment. Van een spannend duel tussen de twee belangrijkste OLED-televisies van het moment (en neen, Neo QLED zijn we niet vergeten!) tot een uitgebreide test van het SmartThings-platform. Primeurs ontbreken ook niet. Is die Sonos Roam echt de moeite waard? En kan Bowers & Wilkins alsnog scoren met hun eerste high-end in-ears met noise-cancelling. We hebben het voor jou uitgezocht.

Wie nu een fonkelnieuwe televisie uit de hoogste klasse zoekt en daarbij echt voor OLED wil gaan, komt bij de Sony XR-65A90J of de LG OLED65G1 uit. Twee topmodellen met veel gelijkenissen. Maar welke is de beste? Een moeilijke beslissing… maar onze beeldexpert heeft het toch gedaan. Of val je toch eerder voor het Samsung-vlaggenschip, de QE55QN95A met een Neo QLED-paneel en heel wat nieuwe functies? We praten je in dit nummer ook bij over Samsungs QD-OLED- en QNED-technologieën. Is dit de toekomst van de televisie?

Audioreviews? Die zijn er zeer zeker in dit nummer. Er zijn veel manieren om naar muziek te luisteren en dat merk je wel aan de diversiteit aan producten die we in de afgelopen maanden hebben getest. Wie een klassieke hifi-ervaring zoekt, moet de reviews van de Dynaudio Heritage Special of de Marantz Model 30-set bekijken. Zoek je een vloerstaander met een modernere uitstraling? We hebben de Dali Rubicon 6 Black Edition en de ELAC Solano FS287 – twee luidsprekers die helemaal passen in een hedendaagse woonkamer. Maar strakker en onopvallender dan de flinterdunne BEC Akustik AI-speakers kan haast niet.

Dat je geen gigantisch bedrag moet uitgeven om een zeer goede smartphone in handen te krijgen is al langer duidelijk. De review van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro bevestigt die stelling enkel maar. Dit is veel telefoon voor een bedrag ver onder 300 euro, merkte onze tester van dienst op. Ook het prijskaartje van de Sonos Roam kun je moeilijk heftig noemen. Voor 180 euro ga je naar huis met een mobiele speaker die zowel Bluetooth als WiFi aan boord heeft, evenals de Google Assistant en AirPlay 2. Is dat niet te veel voor zo’n klein ding?

In dit nummer vind je uiteraard ook weer een grote update aan het Smart Living Project. FWD bouwt zelf een huis en maakt het smart. Een hele onderneming – maar wel zéér boeiend en leerzaam. Lees het maar zelf!

