Doe mee en win een exclusieve Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edition

Zo cool als een McLaren Senna en met het geweldige geluid geleverd door het meest iconische merk uit de Britse hifi-wereld. Ontmoet de Px8 McLaren Edition van Bowers & Wilkins, een koptelefoon die een flitsend design combineert met noise-cancelling die zelfs brullende automotoren naar de achtergrond duwt. Hoe je hem te pakken krijgt? Makkelijk, doe mee met onze wedstrijd!

De McLaren Edition is een speciale uitvoering van de gewone Px8 van Bowers & Wilkins. Nu ja, ‘gewoon’… de Px8 is een van de meest geavanceerde en goedklinkende draadloze hoofdtelefoons met noise-cancelling die je kunt kopen. In de standaarduitvoering is deze koptelefoon met modern design en lederen oorkussens al een toonbeeld van luxe, de McLaren Edition doet er nog een schepje bovenop dankzij Papaya orange-accenten tegen een achtergrond van een Galvanic Grey-behuizing. Komt je bekend voor? Inderdaad, deze headfi-topper verwijst onbeschaamd naar de legendarische supercars van het automerk. Op een fantastische sound kun je rekenen, net als bij het Bowers & Wilkins-audiosysteem in de McLaren GT die misschien ooit in je garage opduikt. Dromen mag, toch?

Prijsvraag

In FWD Magazine #97 vind je de prijsvraag waarmee jij kans maakt op deze exclusieve headphone. Weet jij het antwoord op onderstaande vraag? Surf dan snel naar FWD.nl/prijsvraag en vul je antwoord in.

Advertentie

Hoe heet het model van McLaren met een V6-hybridemotor?

A) Senna

B) Speedtail

C) Artura