Xbox Cloud Gaming nu beschikbaar voor Xbox-spelcomputers

Microsoft start met het uitrollen van Xbox Cloud Gaming voor Xbox-consoles. Dat gebeurt nu in 25 landen, waaronder Nederland en België. Je gebruikt de dienst dan op een Xbox One, Xbox Series X of een Xbox Series S. Je hebt hiervoor wel een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement nodig.

Xbox Cloud Gaming naar consoles

Een gamestreamingdienst beschikbaar hebben op je console is op zich handig. Natuurlijk kun je gewoon games en demo’s downloaden uit de Microsoft Store op de Xbox, maar met een dienst als Xbox Cloud Gaming hoeft dat niet. Dan stream je gewoon een demo of game waar je interesse in hebt (mits die natuurlijk binnen het abonnement valt), wat behoorlijk wat tijd scheelt. Ook hoef je geen grote multiplayertitels meer op je harde schijf te hebben staan en kun je zo meedoen met vrienden die geregeld online potjes spelen.

Daarnaast biedt Xbox Cloud Gaming een groot en opmerkelijk voordeel voor mensen die nog geen Xbox Series X of Series S hebben, maar wel een Xbox One hebben (welke variant dan ook). Het is namelijk mogelijk next-gen games op de verouderde hardware te spelen, omdat je die er dan gewoon naartoe streamt. Ook hier geldt dat het spel dan binnen het abonnement (en de clouddienst) moet vallen. Dat geldt wellicht niet voor alle games die je interesse hebben, maar ondanks dat is het een indrukwekkende prestatie te noemen van Microsoft.