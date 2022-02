Streamingtips #7 – The French Dispatch en The Marvelous Mrs. Maisel

The French Dispatch (Disney+)

We openen de Streamingtips met The French Dispatch. Een groep journalisten houdt zich op een buitenpost in een Franse stad op in de twintigste eeuw. De reporters zijn er werkzaam voor het Amerikaanse dagblad ‘The French Dispatch’. Wanneer de hoofdredacteur komt te overlijden, besluiten ze hem te gedenken door de publicatie van drie reeds verschenen verhalen. Het eerste betreft een kunstenaar die levenslang krijgt voor het plegen van twee moorden, het tweede verhaalt over studentenrellen en het laatste gaat over een ontvoering die, met behulp van een chef-kok, tot een goed einde is gekomen. Deze reeks verhalen wordt in beeld gebracht.