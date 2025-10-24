Streamingtips #43 – Waar de f*ck is Stuk, Weapons en meer

The Boy in the Striped Pyjamas (Netflix)

In het Berlijn van 1943 is het jongetje Bruno verhuist naar een plek waar ie niks te doen heeft. Zijn vader is een Nazi-commandant en het enige dat hij heeft is een hek. Een hek dat hem intrigeert, omdat hij mensen ziet bewegen achter dat hek. Op een dag ontmoet hij een jongetje van achter het hek en komt daar een bijzondere vriendschap uit. Maar dat hek is er helaas niet voor niets, waardoor de vriendschap een desastreuze wending krijgt.