Streamingtips #43 – Waar de f*ck is Stuk, Weapons en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Waar de f*ck is Stuk? (Videoland)
De mannen van StukTV zitten normaal zelf achter de boeven aan, maar nu gaan ze in een soort Where’s Waldo-achtige outfits zelf de hort op. BN’ers als Geraldine Kemper, Estelle Cruijff en Nikkie de Jager gaan door heel Europa op zoek naar de heren, die vijf dagen lang van de radar verdwijnen.
Weapons (HBO Max)
Het is de tijd van horror, want Halloween/Allerheiligen is nabij. Weapons draait om een klas waarvan alle kinderen verdwijnen en niemand weet hoe het komt. Ze liepen gewoon de duisternis in en ze zijn niet meer gezien: wat nu? Acteurs Julia Garner en Josh Brolin zijn in deze sterke horrormystery-film van Zach Creggar te zien.
Little Disasters (HBO Max)
Vier vriendinnen die elkaar leerden kennen toen ze in verwachting waren, zijn aan elkaar verbonden, ondanks dat ze in eerste instantie eigenlijk maar weinig gemeen leken te hebben. Als Jess haar dochtertje met hersenletsel naar het ziekenhuis brengt, weet haar vriendin niet goed wat ze moet doen: de sociale dienst inschakelen, of toch niet? Wat zich vervolgens ontvouwt is een heel pijnlijke les over vriendschappen en vernietigende keuzes.
Vleesdag (Amazon Prime Video)
Martijn Smits levert met Vleesdag een nogal bloederige horrorfilm af waarin een dierenactiviste met haar groep een varkensfokkerij in gaat om daar actie te voeren. Dat vindt de boerenfamilie van wie de varkenshouderij is echter een minder goed idee, waarop een bloedige strijd van start gaat. Met onder andere Caro Derkx, Derron Lurvink en Bart Oomen. Enne, misschien beter niet kijken als je net een bordje eten op schoot hebt.
Lazarus (Prime Video)
Als hij vader overlijdt dan gaat forensisch psycholoog Laz naar zijn ouderlijk huis, waar hij allerlei vreemde zaken tegenkomt en uiteindelijk zelfs mee gaat werken om een aantal onopgeloste moordzaken op te lossen. Maar zijn vader die dood is en zijn zus die 25 jaar geleden is vermoord, houden hem ook bezig. Een serie met Sam Claflin en Bill Nighy.
Nobody Wants This (Netflix)
Iets luchtigers dan: in het eerste seizoen van Nobody Wants This konden we zien hoe een rabbijn een relatie aanging met een flapuit met een podcast. In het tweede seizoen zullen we zien hoe die bijzondere relatie zich verder ontpopt. Maar waar we vooral naar kijken zijn twee acteurs die gewoon heel erg grappig zijn en je weten te raken: Kristen Bell en Adam Brody.
The Boy in the Striped Pyjamas (Netflix)
In het Berlijn van 1943 is het jongetje Bruno verhuist naar een plek waar ie niks te doen heeft. Zijn vader is een Nazi-commandant en het enige dat hij heeft is een hek. Een hek dat hem intrigeert, omdat hij mensen ziet bewegen achter dat hek. Op een dag ontmoet hij een jongetje van achter het hek en komt daar een bijzondere vriendschap uit. Maar dat hek is er helaas niet voor niets, waardoor de vriendschap een desastreuze wending krijgt.
