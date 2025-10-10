Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #41 – The Celebrity Traitors, Kung Fu Panda 4 en The Simpsons

10 oktober 2025 2 Minuten 0 Reacties
Panda

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Amazon Prime Video Disney Streamingtips Netflix Videoland

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

The Celebrity Traitors (Videoland)

De Verraders is een heel populair programma wat je kunt vergelijken met de Weerwolven van Wakkerdam. Er worden een paar mensen aangewezen die de verraders zijn en die mogen ‘s nachts iemand van de groep vermoorden. Vervolgens moeten de overlevenden die geen verraders zijn raden wie toch die moordenaars zijn. Deze editie is de Engelse editie en dan ook nog met bekende Britten, dus dat belooft wat.

John Candy: I Like Me (Prime Video)

John Candy is een documentaire over de acteur John Candy, die enorm geliefd was. Het is een docu van Colin Hanks en Ryan Reynolds, die zorgen dat de mensen die John goed kenden voor de camera komen en vertellen over hun leven met deze man. Voor ons is hij iets minder bekend, maar desondanks is dit een mooie optekening van het leven en de liefdes van deze man.

Ghostbusters: Frozen Empire (HBO Max)

Ghostbuster: Frozen Empire is geen briljante film, maar het blijft een leuke franchise met de marshmallow-achtige figuurtjes, de geesten die eigenlijk iets te vriendelijk lijken en natuurlijk de iconische Ghostbusters zelf. Deze film bevat natuurlijk een deel van de originele Ghostbusters en van de nieuwe garde. En een gigantische ijsprins, die stiekem natuurlijk de duivel is.

Kung Fu Panda 4 (Netflix)

Het wordt weer wat kouder buiten en dan hebben we meer zin in familiefilms voor lekker op de bank. Kung Fu Panda 4 staat nu op Netflix en de vrolijke animatiefilm met de panda is erg vermakelijk, mede dankzij stemacteurs als Jack Black, Awkwafina en Viola Davis.

The Simpsons (Disney+)

The Simpsons is de langstlopende serie ooit en daar wordt nu weer een extra seizoen aan toegevoegd. Het gele gezin uit Springfield lijkt ook nog niet te gaan stoppen. Er komt zelfs nog een tweede film aan over Homer, Marge, Bart en co. Het is al vanaf dag 1 een satire op de Amerikaanse samenleving en zeker de laatste jaren bieden wat dat betreft veel koren op de molen van maker Matt Groening en zijn medeschrijvers.

Reacties (0)

Lees meer

Bowers & Wilkins 805 D4 Signature Audio
Nieuws Audio 07 mei 2025

Harman wil Denon, Marantz en Bowers & Wilkins overnemen

07 mei 2025
Hisense-65U8Q-lifestyle Beeld
Reviews Beeld Lcd led tv's 02 juli 2025

Review: Hisense 65U8Q miniled-tv

02 juli 2025
gaming shutterstock
ADV
Gesponsord Entertainment 02 mei 2025

Voordelen Van Het Gebruik Van E-Money Voor Dagelijkse Transacties (ADV)

02 mei 2025
led loket
ADV
Gesponsord Smarthome 10 juni 2025

Dé one-stop shop in LED verlichting, Ontdek het nu! (ADV)

10 juni 2025
Wednesday 2 Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 08 augustus 2025

Streamingtips #32 – Wednesday, Star Trek en River

08 augustus 2025
Opera Prima V2 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 20 september 2025

Review: Opera Prima V2 – Klein en sierlijk

20 september 2025
Greenscreen_11 Green screen stamford Create
Achtergrond Digital Movie Create 16 april 2025

Green screen-techniek: het onmogelijke wordt mogelijk

16 april 2025
Kharma_Heiloo_4 Audio
Music Emotion Verslag Audio 26 juni 2025

Listening Room by Kharma in Heiloo – Luxe in de polder

26 juni 2025