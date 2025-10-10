Streamingtips #41 – The Celebrity Traitors, Kung Fu Panda 4 en The Simpsons

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
The Celebrity Traitors (Videoland)
De Verraders is een heel populair programma wat je kunt vergelijken met de Weerwolven van Wakkerdam. Er worden een paar mensen aangewezen die de verraders zijn en die mogen ‘s nachts iemand van de groep vermoorden. Vervolgens moeten de overlevenden die geen verraders zijn raden wie toch die moordenaars zijn. Deze editie is de Engelse editie en dan ook nog met bekende Britten, dus dat belooft wat.
John Candy: I Like Me (Prime Video)
John Candy is een documentaire over de acteur John Candy, die enorm geliefd was. Het is een docu van Colin Hanks en Ryan Reynolds, die zorgen dat de mensen die John goed kenden voor de camera komen en vertellen over hun leven met deze man. Voor ons is hij iets minder bekend, maar desondanks is dit een mooie optekening van het leven en de liefdes van deze man.
Ghostbusters: Frozen Empire (HBO Max)
Ghostbuster: Frozen Empire is geen briljante film, maar het blijft een leuke franchise met de marshmallow-achtige figuurtjes, de geesten die eigenlijk iets te vriendelijk lijken en natuurlijk de iconische Ghostbusters zelf. Deze film bevat natuurlijk een deel van de originele Ghostbusters en van de nieuwe garde. En een gigantische ijsprins, die stiekem natuurlijk de duivel is.
Kung Fu Panda 4 (Netflix)
Het wordt weer wat kouder buiten en dan hebben we meer zin in familiefilms voor lekker op de bank. Kung Fu Panda 4 staat nu op Netflix en de vrolijke animatiefilm met de panda is erg vermakelijk, mede dankzij stemacteurs als Jack Black, Awkwafina en Viola Davis.
The Simpsons (Disney+)
The Simpsons is de langstlopende serie ooit en daar wordt nu weer een extra seizoen aan toegevoegd. Het gele gezin uit Springfield lijkt ook nog niet te gaan stoppen. Er komt zelfs nog een tweede film aan over Homer, Marge, Bart en co. Het is al vanaf dag 1 een satire op de Amerikaanse samenleving en zeker de laatste jaren bieden wat dat betreft veel koren op de molen van maker Matt Groening en zijn medeschrijvers.
Reacties (0)