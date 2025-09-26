Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #39 – House of Guinness, Tonnano en meer

26 september 2025 2 Minuten 0 Reacties
Omar Sy

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

Marvel Zombies (Disney+)

Helden van Marvel strijden vaak tegen buitenaardse wezens, maar in dit geval gaat het om zombies. Heel veel zombies. Marvel Zombies is een animatieserie die enorm goede recensies krijgt. Het bestaat uit 4 afleveringen en wordt ingesproken door de ‘echte’ acteurs achter de helden, zoals Florence Pugh en David Harbour.

House of Guinness (Netflix)

House of Guinness is precies wat je denkt: de vertelling over een van de beroemdste Europese dynastieën. We gaan hiervoor naar het 19e eeuwse Dublin en New York, waarin onder andere wordt ingezoomd op de dood van Benjamin Guinness, de man achter het bier. Uiteraard wel wat gedramatiseerd, maar een interessante vertelling door onder andere Anthony Boyle, Louis Partridge en Emily Fairn.

French Lover (Netflix)

Veel mensen zien Omar Sy liever terugkeren in een nieuw seizoen Lupin, maar voor de romantici is het dit weekend alweer genieten van de Fransman. Hij speelt in deze romcom een geliefde ster die verliefd wordt op zijn buurmeisje, maar dat is niet makkelijk. Met naast Sy Sara Giraudeau.

The Devil is Busy (HBO Max)

Deze documentaire gaat niet over Trump (althans, niet direct): hij gaat over een abortuskliniek in Atlanta die geteisterd wordt door demonstranten die tegen abortussen zijn. We zien in deze korte docu van 31 minuten hoe directeur Tracy risico’s neemt om het personeel van de kliniek te beschermen.

Tonnano (Videoland)

Een van de leukste personages uit Mocro Maffia is terug in Tonnano, waarmee acteur Khalid Alterch zijn eigen serie op Videoland krijgt. Helemaal in de stijl van Mocro Maffia, wederom gemaakt door dezelfde briljante breinen. In dit verhaal gaat Tonnano naar het platteland om het daar een rijke drugsfamilie heel erg moeilijk te maken. 

