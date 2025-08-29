Streamingtips #35 – Thunderbolts*, Furiosa en Verliefd op Bali

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
The Thursday Murder Club (Netflix)
Als Pierce Brosnan en Helen Mirren in een film zitten, dan weet je dat je hem moet zien. Het zijn iconen. Hoewel de reviews van The Thursday Murder Club niet heel geweldig zijn, kijkt dit alsnog heerlijk weg. De film gaat om een groepje ouderen die samen onopgeloste moordzaken bekijken, maar als er iemand in de nabije omgeving wordt vermoord, komen ze ineens in een ‘live’ moordzaak terecht.
Furiosa: A Mad Max Saga (Netflix)
Het is een gekke film, maar wel eentje die dezelfde sfeer heeft als het alom geprezen Mad Max. Furiosa vertelt het oorsprongsverhaal van het personage dat Charlize Theron speelt in Mad Max. Een onverschrokken vrouw die haar mannetje staat in de woestenij die de wereld van Mad Max is. Ze wordt gespeeld door Anya Taylor-Joy en dat doet ze erg goed, al hebben veel mensen het vooral over de nogal bijzondere bullebak-rol die Chris Hemsworth speelt. Allebei zijn genieten, in deze grappige, over-de-top-vertelling over hoe een meisje een vrouw wordt.
Verliefd op Bali (Netflix)
Ook liefde voor een Nederlandse productie, namelijk de heerlijk zoetsappige, ultiem voorspelbare romcom Verliefd op Bali. Influencer Jenny gaat na het overlijden van haar oma naar Bali en neemt haar moeder en zus mee. Het eiland staat er al om bekend magisch te zijn, maar de liefde hangt er ook duidelijk in de lucht, zeker met Jim Bakkums personage, die de dame volledig weet in te pakken, ook al lijken de twee eerst nogal te botsen.
Thunderbolts* (Disney+)
De nieuwe Avengers strijken neer op Disney+. De toffe film waarin verschillende anti-helden samenkomen om een gevaarlijke missie te doen, bevat geweldige acteurs zoals Florence Pugh en Sebastian Stan. De groep bestaat uit een nogal kleurrijk gezelschap dat met hun eigen verleden moet zien om te gaan. Kunnen ze een soort Avengers worden, of blijft het een bij elkaar geraapt zooitje?
Billions (SkyShowtime)
Billions is een fijne serie met goede acteurs zoals Paul Giamatti en Damian Lewis. Het gaat om allerlei juridische en politieke intrige, drama en problematiek in de financiële wereld van New York. Het gaat om mensen, het gaat om miljarden dollars en uiteindelijk ontstaat er een spannend spel tussen twee machtige mannen, van wie we maar moeten zien wie het er zonder kleerscheuren vanaf brengt.
