Streamingtips #31 – Queen & Slim, Modern Love en Beckett

Queen & Slim (Netflix)

Queen & Slim is zeker geen film voor iedereen. Het is een rauwe vertelling over hoe het kan zijn om zwart te zijn in de Verenigde Staten. Een vertelling die door merg en been gaat. Het verhaal over twee mensen die op een date gaan en vervolgens door een agent aan de kant worden gezet, klinkt als iets dat we de laatste tijd vaak hebben gezien, maar het avontuur dat vervolgens ontvouwt weet enorm te raken.