Streamingtips #3 – Gomorra, Queens en As We See It

Munich – The Edge of War (Netflix)

De Tweede Wereldoorlog is een gruwelijke periode uit onze menselijke geschiedenis. Het is een periode om nooit te vergeten, maar het liefst hadden we hem nooit onthouden, natuurlijk. Een wereldoorlog voorkomen is iets waar we naar moeten streven. En dat is wat de film Munich – the Edge of War laat zien, met recht één van onze Streamingtips deze week. De Britse ambtenaar Hugh Legat wordt naar München gestuurd waar hij Paul von Hartmann, een Duitse diplomaat, wederom ontmoet. Samen moeten ze voorkomen dat Hitler z’n plannen doorzet.