Streamingtips #26 – Monsters at Work en Resident Evil: Infinite Darkness

The Good, The Bart, and the Loki (Disney+)

Disney is de eigenaar van zo’n beetje elke grote franchise, zo lijkt het soms. Dat blijkt ook wel uit de nieuwe short genaamd The Good, The Bart en the Loki. In de nieuwe short, die exclusief uitkomt op Disney+, wordt Loki opnieuw uit Asgard verbannen en moet hij het opnemen tegen zijn zwaarste tegenstanders tot nu toe: The Simpsons en de machtigste helden van Springfield. De god van onheil werkt samen met Bart Simpson in een ultiem crossover-evenement als eerbetoon aan het Marvel Cinematic Universe van superhelden en schurken.