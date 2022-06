Streamingtips #26 – Doctor Strange, La Casa de Papel: Korea en The Umbrella Academy

The Meg (HBO Max)

Deze film is heel slecht, maar hij is zo slecht dat het leuk is. The Meg refereert aan The Megalodon, een haai die aanzienlijk groter is dan Jaws. Toch is het eigenlijk niet eens de haai die hoofdrol pakt in deze flick: dat is de koning van de vermakelijke actiefilm: Jason Statham. Reken op een aantal tacky oneliners en situaties waarvan je denkt: ‘Ja, joh?’ Genieten!