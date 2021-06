Streamingtips #22 – Kajillionaire, Assassin’s Creed en Lupin

Assassin’s Creed (Videoland)

Gameverfilmingen zijn meestal niet om over naar huis te schrijven en ook Assassin’s Creed valt dit lot ten deel. Tegelijkertijd is het van alle gameverfilmingen wel de meest vermakelijke. Het vertelt bovendien een interessant verhaal over technologie die ervoor kan zorgen dat je genetische herinneringen kunt herbeleven. Hierdoor stapt Callum (Michael Fassbender) in de schoenen van Aguilar, zijn voorvader in 15e eeuws Spanje. Hij komt er dan achter dat er een geheim genootschap is genaamd de Templar en besluit daar tegen in verzet te komen. Niet de beste film, maar zeker als je één van de games wel eens hebt gespeeld, dan is het waarschijnlijk wel een herkenbare film.