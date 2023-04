Streamingtips #17 – Peter Pan & Wendy, Tatta en Living

Peter Pan & Wendy (Disney+)

De live-actionfilm Peter Pan & Wendy geeft in de titel al weg waar hij over gaat, maar er is iets meer over te vertellen. In deze film met daarin onder andere Alexander Molony, Ever Anderson en Jude Law wordt eigenlijk het bekende verhaal van Peter Pan verteld. Het jonge meisje Wendy ontmoet hem en hij neemt haar mee naar Neverland, waar ze allemaal leuke en minder leuke (Haak) mensen ontmoeten. En natuurlijk Tinkerbell, die altijd nogal eigenzinnig is.